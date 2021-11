Doorashada xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo ka bilaabatay Baydhabo.

By

Waxaa Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ka socota doorashada Afar kursi oo kamid ah Golaha Shacabka ee degaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed. Afarta Kursi ayaa waxaa kujira kursiga uu sheegay in loo diiday in uu u taratamo Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, balse guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ay ku adkeysteen in la qabanayo doorashadiisa.

Kuraasta doorashadooda Maanta Baydhabo lagu qabanayo ayaa waxaa ay kala yihiin, HOP189 oo uu horay ugu fadhiyay Sheekh Aadan Madoobe, HOP-103 oo Afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari, HOP041 oo uu ku fadhiyo hadda Idiris Cabdi Dhaqtar & kursiga HOP042 oo ay horay ugu fadhisay Hani Maxamed Aadan.