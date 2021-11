Codsi: ku socda wasaaradda Batrolka iyo Macdanta. =FAALLO=

Bisha November 2021 ,waxaa la qorsheeyay in Dubai- UAE, uu ka dhacayo Shirkii Shidaaleyda Africa. Annagaa waa nalagu Casuumay, ma xumo in laga qeyb galo. Liikin ha la iska ilaaliyo Saxiix, dhib u keeni karo Mustaqbalka Caruur Somaliyeed oo aan weli dhalan. wey ogyihiin Shirkaduhu in Hadda Somalia uuna ka jirin Baarlamaan Heshiisyada Ansixiyo, Madaxweyne Rasmi ah iyo in Dowladu ey tahay Xil gaarsiin, aan gali karin Heshiisyada qaar.