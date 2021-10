INTEE NALOO WADAA?=Faallo=

Qoondada Haweenka iyo Qoowmu Luud, Dadka ayaa Xaq u leh in ey Go’aan ka gaaraan ee yaan la gaar marin. Diintuna waa noo sheegtay.

Araar:

waa Maqaalkii iigu xaraaraa ee aan qoro, waxa uuna noqon doonaa kii ugu xaraaraa ee aad akhriso, Xaqiiqda lama qarin karo, si looga taxadaro oo looga Badbaado khatarta. Baaritaankaan ayaa igu Qaatay Laba Bilood, mana jirto cid iga codsatay in aan Sameeyo.

Soo jeedin:

Waxaan kugula talinayaa in aad wada akhriso Qoraalkaan, ilaa Qeybta dambe ee Somalia iyo sida Kitaabka Qur’aanka loogu gafay, si aad u badbaadiso Caruurtaada iyo Asaxaabtaada.

Somalia waxaa la dareemayaa in Dumarku Ragga ka badan yihiin, lama diidano in ey Xilal Sare qabtaan, Tirada ey ka noqonayaan Baarlamaanka iyo Sida loo dooranayo, haloo daayo Shacabka ey waalid iyo walaalba u yihiin. ogow, ma diidani Doorka ey Haweenku ku leeyihiin Bulshada Somaliyeed. Su’aashu waxa ey tagay yaa noo yeerinayo tirada 30% iyo intee naloo wadaa?. yeeyna Xanaaqin Haweenku, ha ogaadeen Xuuqda ugu badan in uu islaamku siiyay iyo in aan loo diidaneyn Xaqa islaamku siiyay, heer kasta ha noqdee. Haddey Arragti mideysan yeeshaanna 30% ka badan ayey heli karaan.

Wadamada iyo Ururada xujo nooga dhigayo 30% Xildhibaan ayaan u qoondeeynay Haweenka, iyaga Baarlamaandoodu ma yihiin 30%? Tusaale, 2021 Mareykanka Congress-ka 117aad , Haweenku ma dhamo 30%. Xataa Haddii Labada Aqal ee Mareykanka la isku daro, wadartoodu waa 539, waxaana Haween ah 144 , taa oo ah 27% kana yar 30%. Weliba 10 Sanno ka hor waxa ey ahaayeen 13%. Annagu sideen uga bilaabeynaa 30%.

Haddii aan fiirino 192 Baarlamaan ee Dunida ka jirto, 142 ka mid ah, Haweenku waa ka yaryihiin 30%. Caalamka oo dhan 192 Baarlamaan, kaliya 22 Baarlamaan ayaa haweenku ka badan yahay 26%.192kaa wadan 115 ka mid ahi Senetoro male. kuwa Senetorada Lehna Badankooda Howeenku kumaba jiraan Aqalka Sare.

Wadanka Haweenka ugu Badan ey Xildhibaano ka yihiin waa Dalka Ruwanda ee Africa oo ah 61.3%. Aqalka Sarena waa 38.5%, Haddii ey ilbaxnimo tahay, waa ka horeeyaan Reer Galbeedka, hadana Reer Galbeedku Dalkaa waa la dagaashan yihiin.

intee Naloo wadaa?

Hala yaabin Kalmadaha aan isticmaali doono, Ogaal wadaaga Aqooneed ayaa khasabayo in Runta la isku sheego.

Caalamka waxaa la maalgaliyaa Ururada loo yaqaan LGBT, (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) waa kuwo fisqi ka shaqeeyo kana soo hor jeedo waxa Diinteenu na faree. Waa ururo ey ku midoobeen oo leh Calamo u gaar ah. Qaniisyada (Gay). Naagaha isku galmoodo ( Lesbian) . Ragga isku ah, Rag iyo Dumar ( Bisexual) iyo Kuwa Badalay Xubnihii Taranka ee Alla u abuuray ( Transgender). ( F.S: 1-12)

Dalka Mareykanka Sannadkaan 2021, LGBT waxa ey kordheen 21%. Nolasha oo laga bedelo sidii Alla u abuuray. Sannadkii 2020 waxaa is daldalay 40%, markii ey Nolosha u adkeeysan waayeen. Wadanka Ingriiska ayaa hadda ah Dalka ugu Qaniisyo badan Dunida. Barlamaankooda waxaa Xildhibaano ka ah 32 Qaniis. Wadanka Israel 2019 Barlamaankooda loo yaqaan “Knesset” waxaa xildhibaano ka ahaa 6 Qaniis. Waxaana ugu cad cad Xildhibaan Qaniis Uzi Even oo la doortay 2020.

Markii Maxkamadda Sare ee Mareykanka ey aqoonsatay in Jinsiga isku midka ah ey isguursan karaan, Nin, Nin guursada iyo Naag, Naag guursato. waxaa dhacday in Dugsiga “Talaee Al Nor” ee ku yaal Dalka Sucuudiga Magaalada Riyad uu soo dhaweeyay una Feeysteeyay iyaga oo Saqafka Dugsiga ka taagay Calanka Qaniisyada. Waxaa la filayay in Dowladu ey Talaabo ka qaado, laakin culeys uga yimid Reer Galbeedka. Dowladda Sucuudigu waxa ey Dugsiga ku ganaaxday 27.659 Dollar oo kaliya, kuwii Dabaal dagayna waa la xiray.

Wadanka Tunis, Qaniis ayaa yiri: Madaxweyne ayaan isku soo sharaxaa. Wadamo Carab ah ayaa la weeydiiyay Dadkooda, Qaniis Baarlamaanka ma isku soo sharixi karaa. waxaa ogolaaday: Algeria 26%, Marooco 21%, Sudan 17%, Jordan 7%, Tunisia 7%, Lubnan 5%. Toban Wadan oo islaam ah ayaa weli leh Sharci adag oo Dil ah si looga Hortago Qaniisyadda.1. yeman in dhagax lagu dilo 1994. 2. Iran Shricada Dil. 3. Mauritania 1984 Dil Dhagax ah, laakin weli lama hirgalin. 4. Nigeria Maamul Gobaleedyada qaar Dil Dhagax ah. 5. Wadanka Qadar Muslimiinta kaliya ayaan loo ogoleeyn oo sharciga Dalku qabanaa.6. Sucuudiga .7. Afganistaan. 8. Somalia waa Xabsi, Laakin Goobaha Maxkamadaha islaamigu ka jiraan waa Dil.9. Sudan Qofkii lagu qabtay Labo mar waa Xabsi, marka Saddaxaadna waa Dil.10. Imaaraadka, weli waxaa isku khilaafsan Xildhibaanada iyo Sharci yaqaanada.

Dalka Marooco Qofkii lagu qabto waa Ganaax u dhexeeyo $13 ilaa $130. Dalka Hindiya Sannadkii 2012 waxaa ku noolaa 2.5 Million Qaniis.

Wadanka Ghana, Prof. Mike Ocquaxe ayaa yiri: Raisul Wasaarahii Ingriiska Tony Balair ayaa igu yiri: Haddii Dalkiinu uuna Aqbalin Xuriyadda Qaniisyada, waxa ey saameeyn ku yeelanee Mucaawinada aan idin siino, waana ka diidnay. Sannadkii 2012, Divid Cameron ayaa yiri: Africa waxa ey waayi doontaa Mucaawinadeena haddii eyna Qadarin Xuriyadda Qaniiska.

Wadamada ugu horeeyo Yurub ee hirgalinta Qaniisyadu waa: Iceland, Irland, France, Nethrrlands, Danmark, Luxemberg, Swedan, Spain, Norway, Belgium. wadamada Australia iyo Newzland waxa ey ogolaadeen 2003 . wadamada Latin America ee Ogolaaday waxaa ka mid ah Argentin iyo Uruguay. wadanka kaliya ee Africaanka ah ee ogolaaday waa South Africa 2006.

Madaxda ugu sareyso Reer Galbeedka ayaa qaarkood yihiin Qaniis Sida: 1.Raiisul wasaarayaasha: Iceland – Johanna Siguro, waa Naag Naag qabto. 2. Belgium – Elio Di Rep Qaniis.3. Luxembourg-xavier Bettel, Qaniis. 4.Ireland- Leo Varadkar, Qaniis. 5. Serbia – Anna Brnabic, Naag, Naag qabto. Wadama kalena waxaa ka jiro Madaxweynayaal iyo Madaxda kale ee Hayado Caalamiya, Saraakiil Ciidan iyo Diplomaasiyiin wada Qoowmu Luud ah. ( F.S: 13-15aad)

Calamada lagu aqoonsado.

Calamadooda lagu yaqaan waa “Rainbow Gay flag” Qaanso Roobaad.( F.S: 16aad) waxaana Calankaa la sameeyay 1978 markii Siyaasi Qaniis Harvey Milk uu soo jeediy Calanka Transgeger.( F.S: 17aad ) . Calanka Bisexual (F.S: 18aad ). Calanka Bisexual ( F.S:19aad ) Calanka Gay oo kuli jamciyo( F.S: 20aad). iska ilaali Calamadaa waxa ey ku dhagan tahay Baabuurta qaar marka ey Cusubyihiin iyaga oo ku qarinayo in ey ula jeedaan Qurxin, waana Stickers loola jeedo qurx, waxaa kale oo Muqdishu yaal iyada oo Calankoodii laga dhigay Joodari, Dalad, Shukumaan, koofi iyo Waxyaabo kale. ( F.S: 21-27aad)

Dulmigoodo Diimaha oo dhan ayey ka soo hor jeedaan, waxa ey Calaamadahooda ku hardhaam Sawirada Dhismooyinka Caanka ah, Calaamdaha Diimaha iyo Habka Dhar xirashada islaamka ayeey ku xad gudbaan.( F.S: 28-35aad).

Dulmiga ugu weyn oo mudan in laga taxadaro waa iyaga oo soo Daabacay Kitaabka Qur’aanka kuna qurxiyay midabka Calankooda si ey fidno uga dhax abuuraan Muslimiinta. Fadlan Haddii aad aragto Kitaabkaa ha qaadan dabagalna ku sameey sida uu ku soo galay Dalka. ( F.S: 36-38aad).

Wax yaabaa i soo mray waxaa ka mid ah markii Anniga iyo Sh. Ali Ferdenanado Shutz, oo joogno Magaalada Milano aan ogaanay in la sameeyay ururo la baxay Ururka Qaniisyada Islaamka ah, waxaan dhahnay taasi waa xad gudub, isma qabtaan Labada Magac ee islaam iyo Qaniis. In kasta oo eyna Carabka u fiicneeyn in la sheego, haddana Xaqiiqda lama qariyo si looga digtoonaado. waxaan ka caroonay Nin Talyaani ahaa oo noogu faanay in uu Xaas ahaan u wada qabo Wiil iyo Gabar walaalo ah oo Marocco qaxooti uga yimid oo Hal Qol uu ku wada qabo, isagoo Muslim ahaan noogu xumeynayo in uu noo sheego, Kuwa yurub u qaxayoow ishiinu ha koreyso, yaan Adiga iyo Walaashaa Hal Nin idin wada aroosin.

Ogow, Qofkii wax ka sheegto ururadaa, Naftiisa ayaa halis la galiyaa , inta badan Ururada Caalamigaana looma ogolaado in uu shaqo ka helo Qofkii Ururadaa dhaliilo. Annigu waan ku dhiiranayaa in aan waxa jiro ummadda la wadaago, irsaaqadda Allaa hayo. waxa sidaas u badan NGO Caalamiya yo iyo Ururo Caalamiya oo ey iyagu maal galiyaan. Dhaqaale Xoog lehna waa loogu talagalay Somaliya, shuruudana waa la socdaan.

Waxaa Jiri jiray Shirar ey isgu imaa jireen Qaniisyada Somalidu, Sannadihii 1970kii Magaalada Marko iyo Magaaloyin kale, badanaa waxa ey ka imaan jireen Mogadisho, Hargeeso iyo Magaaloyin kale. Hadda isku imaadkaa ma jiro. inta ogaalkeeygu la egyahay.

Gudaha Dalka waxaa ku soo Badanayo, Calaamada kale oo Diinta lagu xumeynayo, sida Dhar xirashada, ku Dayashada Gaalo Caan ah oo qaarkood ey Qowmu luud yihiin, Goobaha Caweyska oo dhalinyarada qaar ey xirtaan Koofidii dhabaca aheyd ee yuhuudda, iyo Dhalinyaro Goobaha Caweyska u soo qaato, Dharka islaamka lagu yaqaan iyo kuwo qoorta soo surto Tusbaxa weyn ee Somalidu ku wardiso, iyaga oo Qurux looga dhigaayo, laakin si dadban Culumada loogu xumeynayo.

Xaafadaha Xamar waad wada ogtihiin, haleeysku Badnaado, Caruurta hala badbaadiyo, dhinacyo Badan ayaa la iska soo galaa, Reer Shibisow waad ogtihiin ,Ninkii Masjidka Xaafadda Kitaabada ka akhri jiray, wixii aad ku aragteen, intii aadan Garaacina oo aadan Xaafadda ka eryinina. Si xaqiiq ah ayaad arrintaa ula socotiin. Dhinac walba waa la iska soo weeraray, xatta si Culumada loo sumcad tiro, Dadkuna ey uga shakiyaan.

Somaliya waxaa la sheegaa in Sannadahaan Dambe, Xildhibaano iyo wasiiro ey noqdeen ila 7 Qanis. Haweenka- Haween kale ey is qabaan oo Xildhibaano ahaa, waxaa lagu Qiyaasaa ilaa 6 Haween ah. Guud ahaan Magaalda Muqdisho oo kaliya Haweenka is qabo, waa ka badan yihiin 2000. waxaa kale oo jiro kuwo gudaha joogo oo ey qabaan Haween kale oo Dibadda jiro, oo Biil u soo diro. yaa igu beeni karo, Runta xaraar maa la sheego, si xal loo gaaro.

Hadda waxa jiro Ururo Dalka ka jiro oo Qanisyada tababar ugu qaado Dibadda lana baro sida ey Ragga kale u shukaansan lahaayeen, iyo marka ey shukaansadaan sideey u qancin lahaayeen. Kadibna Dalka ayaa dib loogu soo celiyaa. Waxaa arrimahaan lagu dhiiri galiyaa, Goobaha dhalin yaradu isagu timaad ayeyna tagaan Galbihii. isticmaalka. Maandooriyayaasha oo Dalka lagu soo badiyo si Baahida Qofka Rag iyo Dumarba looga faa’iido. Magaalada Muqdishu waxa ey ku leeyihiin Xarumo laga dalbado Qaniisyada iyo Gaadiid u gaar ah oo lagu soo qaado. Haddii aad iga beensanee Adiguba Baaritaan ku sameey, Adigaa yaabi doono.

Haddii aad Rabto in aad Aragto Gabdho 12-13 jir ah oo sakhraan ah, qaawanaana ku ciyaarayo, waa taqaan Goobaha laga helo Mogadishu iyada oo laguu diyaariyay Qolalkii Anshax xumida. waxaa laga shaqeynayaa in caruurta laga reebo wax barashada Isgoolada iyo Dugsiyada Qur’aanka.

Ogoow, waxa jirta hal Arrin oo kale oo ka daran inta aan kor ku soo sheegnay, taa oo Bulshada lagu Fasahaadinayo, loogana fogeeynayo in ey Aaminaan Diimaha Samaawiga ah oo dhan, arrinta waxaa oo dhan ka daran dib ayaan u soo qori doonaa, Haddii Alla idmo, waana ka khatar badan tahay kuwa sare, Qofkii qorana Qatar ayuu u bareeray, Allaah ayaa og, Wakhtiga iyo Goobta noloshaada lagu soo Gabgabey doono. Iyadana waan soo qoraa markii aan wada helo macluumaadka, weli baaritaan iiga baahan.

Cilmi Baaristeydii,( Intee naloo wadaa) ee Maqaalkan Xaraar, waxaan ku soo koobayaa intaa.

Jaamacadaha iyo Cilmi baarayaasha Dalka waxaan ka codsanyaa in arrintaan ey si Cilmiya u Baaraan, sidii Xal loogu heli lahaana ey Bulshada la wadaagaan. Ka raali ahaaw, natiijada xaraar ee ka soo baxday baaritaankeeyga, Danteeydu waa in aan wada ogaano waxa jiro, “Hareeraha Aduunka Dabbaa ka holcaayo” Hala Taxadaro, waa iga Talo. Somalida iyo Muslimiintaba Alla haka Badbaadiyo, Khataraha iyo Meesha aan fiicneyn ee naloo wado.

FG: Wixii iga khaldan ka sax, wixii ka dhimanna ku dar.