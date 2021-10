Weligaa khamri ma cabtay? Maya, Haa !!!.=Faallo=

Badankeena, Haa. is ilaalihee, sidee laguugu siray, Khamriga ma ogtahay? Hoos ka akhri.

Araar: Qoraalkii hore ee ku saabsanaa sida naloogu khiyaano Duxda iyo Dufanka Doofaarka kadib, waxaan idinka soo daahiyay sida Cabitaanka Khamriga naloogu khiyaano, dib u dhaca muddo Laba Bilood ah waxaa igu kalifay in aan Xogta aan ka ogahay qaar aan iska hubiyo oo aan Dib u baaro, Dib u dhacaa ka raali ahaaw.

Al-Manawi, Fayd al-Q. Waxa uu leeyahy sababta 40 Cisho loo yiri: waxa ey tahay in Khamrigu uu mudadaa ku sii jiri karo Jirka uuna saameyn ku sii yeelan karo Dareema yaasha Qofka cabay Khamriga.

Ma cabtay? Haa, iska ilaalihee. Khamriga ama Alkolka laga yaabo in aad Cabtay waa kee?

Ganacsatadii ayaa ku fikirtay in ey soo saaraan khamri aan Alkohol leheyn “Non Alcolic” waa karkariyeen, waxa eyna ku reebeen 5 % waana loo ogolaaday wakhtigaa 5%-tii. inkasta oo markii Dambe loo fasaxay khamri 100% Alkohol ah.

Hey’adda “Food and drag association- USA” , Sharciyadeeda waxaa ku qoran wixii ka yar 5% oo Alkolka ah, sheeyga ey ku jiraan in lagu dul qoro 5% ama ka yar looma Baahno ee waxaa lagu dul qori karaa “Non Alcolic drink”, O.O drink, Free Alcolic , Beer bilaa Dambi, ama Zero Alcolic, Bacdamaa ey tahay Xaddi yar inta ku jirto. kuwaan 5%-ga lagu reebay, marka hore waxaa la sameeyaa iyaga oo khamri caadiya ah, kadib ayaa laga saaraa qeyb ka mid ah Alkolkii oo lagu reebaa 5% ama ka yar. ( F.S: 1& 2aad )