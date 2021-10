WAR-SAXAAFADEED NABADEED JAALIYADA SWEDEN.

SDPA- Jilayaasha Siyaasada aan Dowliga aheyn Ee Qurba-Joogta Soomalida, Stockhom, Sweden. Jilayaasha siyaasada waxay ka shaqeeyaan arimaha siyaasadda Qurba-joogta Soomalida ku nool wadamada Scandinavianka, sida hormarinta dimuqraadiyada, sare u qaadita-tababardda, Dhowrista xaquuqul insaanka, difaacidda jilaayaasha aan dowliga aheyn ee u dhaq-dhaqaaqa arimaha siyaasadda, wacyi-galinta dhalinradda, iyo arimaha bulshadda, hormarinta haweenka iyo hiddaha dhaqanka Soomaalida. 26 October 2021, Jilayaasha Siyaasadda aan Dowliga aheyn Ee Qurba-Joogta Soomalida, Sweden, waxaan aad iyo aad uga walaacsanahay xaalada bani,aadnimo ee ka taagan magaalada Guriceel Ee maamul deegaanka Galmudug oo ay haysato, xaalad khatar ah sida biyo-la,aan baahsan, cunto-yari, iyo waliba daryeel caafimaad la,aan, heysata dadkii ka barakacay dagaalada ka socda magaalada guriceel Ee u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo kuwa Dowladda federaalka Iyo xoogaga – dagaalyahaniinta Ahlu Sunna, waxaan dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalka ugu baaqaynaa in gar-gaar deg deg ah la gaarsiiyo shacabkii ku barakacay dagaaladda iyo in si shuraad la,aan xabada la joojijo si loo baajiyo dagaalda culus ee sababey qasaaraha iskugu jira dhimasha iyo dhaawac ee wali ka socda deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Guriceel.

Waxaan war-saxaafadeedkan si weyn usoo dhaweynaynaa banaan-baxyada looga soo horjeedo dagaalada wali ka socda deegaanka Galmudug ee magaalada Guriceel banaan-baxyadaas oo ka dhacaaya Muqadishu, Soomaaliya, waxaan kaloo soo dhawaynaynaa baaqyada nabadeed, iyo xabad-joojinta ee war-saxaafadeedyada ay soo saareen midowga musharaxiinta, Qurba-joogta, Ururada bulshada, Iyo dadaaladda ay wadaan Odeyaasha dhaqanka ee maamul deegaanka Galmudug, culumaa,udiinka, Ururada haweenka, dhalinyarada iyo beesha caalanka si loo joojyo dagaalka ka socda magaalada guriceel si loo helo jawi nabadeed oo dadka lagu gaarsiin karo gar-gaar deg-deg Ee bani,aadnimo Ee magaalada guriceel Ee maamul deegaanka Galmudug.

Guddoomiyaha Jilayaasha Siyaasada aan Dowliga aheyn Ee Qurba-joogta Soomalida, Sweden, Mudane Mataan Cali Xasan wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka Ee xil-gaarsiinta iyo maamul gobolleedyadda xubnaha ka ah dowlada federaalka in ay si deg- deg ah loogu gurmado shacabkii ka barakacay gur-yahooda oo ay hadda haysato xaalad bani,aadnimo, iyadoo ay jirto war-murtiyeed wadajir ah ay soo saareen, 24 Oktobar 2021, wasaaradda Gar-gaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Dowlada federaalka, iyo wasaaraddaha Gar-gaarka Ee maamul goboleedyadda xubnaha ka ah dowlada federaalka Soomaaliya, iyadoo kulanka looga hadlay xaaladdaha Bani,aadnimo ee kasoo cusboonaatay dalka sida xaaladdaha abaarta cunta-yarida, nafaqo daridda, iyo waliba biyo la,aanta, ayaa waxaa aad iyo aad uga walaacsanahay xaalada bani,aadnimo ee ka taagan magaalada Guriceel Ee deegaanka goboleedka Galmudug, dadkii ka barakacay gur-yahooda kuna dhabaataysan tuulooyinka ku hareereysan magaalada guriceel.

Waxaan sidoo kale baaq lamid ah u dirayaa hay,ada Qaramada Midoobay ee ka howl-gala Soomaaliya Iyo Hay,adaha Caalamiga ee bani,aadnimada ka shaqeeya maamul goboleedka Galmudug in gar-gaar deg deg ah la gaarsiiyo dadka ka barakacay gur-yahooda oo ay hadda haysato xaalad adag oo bani,aadnimo, iyadoo ay jirto xaalad abaar ah, cunta-yari, nafaqo-dari iyo waliba biyo la,aan ayaa waxaa u sii dheer iyaga oo aan joojin gur-yahooda kuna dhibaataysan tuulooyinka ku hareereysan magaalada guriceel Ee maamul deegaanka Galmudug.

Mataan Cali Xasan waxaan soo dhawaynayaa war-murtiyeedkii wadajirka ah oo ay soo saareen dowlada federaalka iyo dowlad gobolleedyada xubnaha ka ah war-murtiyeedkaas oo uu ku saabsanaa arimaha kusoo kordhay ee bani,aadnimada ah sida xaaladaha abaaraha, cunta-yarida, nafaqo-darida, biyo la,aanta iyo fatahaadyada kusoo noq-noqday dalka soomaaliya, waxaana arimahaas sabab u ah in dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah aysan la,imaanin qorshayaalka wax looga qaban lahaa arimaha kor ku xusan waana wali kuwa taagan oo ilaa iyo hada aan loo haynin qorshayaalka wax loogu qaban lahaa, waxaan baaq u dirayaa midowga musharaxiinta, ururadda bulshada, culima,udiinka, odayaasha dhaqanka, qurba-jogta Soomaalida, in gar-gaar deg deg ah la gaarsiiyo dadka ka baracakay dagaalka guricee- ee deegaanka maamulka Galmudug.

Guddoomiyaha Jilayaasha Siyaasadda Aan Dowliga Aheyn Ee Qurba-joogta Soomalida, Sweden, Mudane Mataan Cali Xasan wuxuu dowlad gobolleedka Galmudug iyo Dowlada federaalka ugu baaqayaa in ay ka shaqeeyaan sidii xasiloonida iyo dhowrista xaquuqda muwaadinka Soomaaliyeed looga shaqeyn lahaa sida ku cad dastuurka dalka, iyo dhowrista hanaanka federaalka ee ku dhisan dowlada gobolleedyada xubnaha ka ah federalisimka, waxaan kaloo dowlada ku boorinayaa iyo dowlad gobolleedyada in ay bilaabato doorashada aqalka hoose iyadoo la tix-raacaayo heshiisyadii lagu gaaray caasimadda Soomaaliya Ee Muqdisho 27-kii May iyo habraacyadii doorashooyinka Ee dhigayay in doorashooyinka iyo amniga dalka inuu Ra’iisul Wasaaraha hoggaamiyo, iyadoo la dhowraya xasiloonida dalka, dadka iyo diinta,

Guddoomiyaha Jilayaasha Siyaasadda Aan Dowliga Aheyn Ee Qurba-joogta Soomalida, Sweden, Mudane Mataan Cali Xasan, waxaan cambaaraynayaa madaxda dalka ugu sareysa sida Madaxweynaha xilka ka dhamaaday mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra,iisul-wasaaraha xukuumada xilgaarsiinta Ee mudane Maxamed Xuseen Rooble oo aan ilaa iyo hadda aan ka hadlin dagaalada ka socda magaalada guriceel, runtii waa nasiib daro iyo Qaran jab midkii ugu xumaa ee soo mara dalka Soomaaliya in madaxdii dalka ugu sareysay ay afka iyo adinka ka laabteen gadaalada ka socda magaalada guriceel iyagoo shacabkii ay mas,uulka ka ahaayeen aysan ka dhiidhin iyadoo waliba labada mas,uul khilaafkooda xal-laga gaaray.

Guddoomiyaha Jilayaasha Siyaasada Aan Dowliga Aheyn Ee Qurba-joogta Soomalida, Sweden, Mudane Mataan Cali Xasan waxaan ku boorinayaa jaaliyadaha qurba-joogta Soomaaliyeed, Odeyaasha dhaqanka maamul deegaanka Galmudug, siyaasiinta, ururadda bulshada, haweenka, culumaa,udiinka, ganacsatada ,dhalinyaradda in ay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda magaaladda Guriceel Ee maamulka deegaanka Galmudug iyo sidii loogu gaarsiin lahaa gar- gaar bani,aadnimo dadka ka barakacy guryahooda oo hadda ku dhibaataysan tuulooyinka ku hareeraysan magaalada Guriceel iyadoo ay jirto digniino ku aadan xaaladaha khatarka ka jira dalka sida abaaraha, cunto-yarida, biyo-yarida, iyo nafaqo darida oo ah mid aan indhaha iyo gacmaha laga laaban karin.

Jilayaasha Siyaasada Aan Dowliga Aheyn Ee Qurba-joogta Soomalida, Sweden,

Guddoomiyaha: Mataan Cali Xasan

F.G. FADLAN U GAR-GAAR DADKA KU BARAKACAY DAGAALKA MAGAALADA GURICEEL EE MAAMUL DEEGAANKA GALMUDUG.