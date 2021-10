Dagaal Ciidamada Dowladda iyo kuwa Al-Shabaab u dhexmaray Degmada Afgooye.

By

Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno ka mid ah Ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka dhacay mid kamid ah Koontoroolada degmada Afgooye.Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidamada dowladda ku leeyihiin Afgooye, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacad. Goobjoogayaal ayaa sheegay in mararka qaar rasaasta ay labada dhinac is weeydaar sanayeen ay ku soo dhaceyso xaafadaha degmada Acgooye, sidoo kale khasaaro dhaawac ah uu ka soo gaaray dagaalka dad Shacab ah.

Saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda ayaa dhankooda waxay sheegeen inay ka hortageen weerarkii kaga yimid Ururka Al-Shabaab, isla markaana dagaal ay la galeen ay khasaaro ku gaarsiiyeen.

Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Afgooye ayaa waxay sheegayaan in Ciidanka dowladda ay saakay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu baadi goobayo Xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday.