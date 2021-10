Shirweyne looga hadlaayey kahortaga faqriga ayaa lagu qabtay dalka Holland

By

Kulan aqoon isweydarsi ah oo ay soo qaban qabiyeeyn wadamada deeqaha bixiya iyo heyadaha gargaarka iyo ka hortaga masibooyinka ayaa waxaa lugu qabtay magalada Amesford ee dalka Holland.

kulankaasi ayaa waxa kasoo qeyb galay madax sarsare iyo dad markaasi ah tujaaro oo ayaga dhaqaalo ku yaboohay hey’adahaasi, ka qeyb galayaasha wadamadii ay ka kala yimadeen ayaa waxa kamid ah Holland, Biljimka, Danmak, Norwey iyo Jarmalka.

Shirweynahan ayaa looga hadlayey sidee loogu gargaari lahay dadka ugu faqrisan aduunka, waxne loogu qaban lahaa dadkaasi ku nool wadamada ay ladageeyn colaadaha iyo dagaalada sokeeye Waxana ka soo qeyb galay qubaro ka kala socday hay’adaha kala duwan ee Afrika, EU.

Waxaana laysku dhaafsaday sidii wax loogu qaban lahaa wadamada dadka faqriqa wali aduunka ku nool, waxaana halkaasi laysku dhaafsaday afkaaro aad u kulkululaa aan is dhihi karno wax badan bey wax u qaban kartaa wadamadeena Afrika iyo aduunka oo dhan.

Si wanaagsan ayaa wax laysku bidhaamiyey dhanka kale wadanada. kulankaasi ka soo qeyb galay waxaa kamid ah Soomaliya, Kenya, Itoobiyaa, Eritareya, Senigal, Neger iyo Kamerun.

Madaxdii mataleysay Afrika waxaa ay soo bandhigeen dhankooda in dalalkooda ay jiraan macaluul baahsantaasina ay sababtay xasilooni dari iyo kala danbeen la’aan iyo shaqo yari, taasina ay u baahantahay in dadka ku nool Afrika laga garabsiiyo sida wabaxarashada iyo in lagana wacyigeliyo xukun jaceelka wadamada ay ku burbuyeen xukumadihii maamulayay, Waxaa kale kulankaadi aqoon isweydaarsiga ahaa ka soo qeyb galay ka mid ahaa Ciraaq. Afghanistan iyo Suurriya.

Bashiir Jiidaal Baroow

somaliweyn Amisfoord Holland