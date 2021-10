RW Rooble oo sheegay inuusan wax gorgortan ah ka galeynin Kiiska Ikraan.

Muqdisho:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka tirsan qoyska Ikraan Tahaliil Faarax oo ay ku jirtay hooyada dhashay Ikraan ee Qaali Maxamuud Guhaad. Ra’iisul Wasaare Rooble ayee markale ka codsaday Qoyska Ikraan iney kulan la qaataan una soo gudbiyaan cabasho la xiriirta caqabado ay sheegeen in ay ku hor gudban yihiin Xeer-Ilaalinta Maxkmadda Ciidamada si ay u dhaqaajiyaan kiiska Ikraan ayna u helaan baaris madax bannaan iyo caddaalad.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku celiyay in dhankiisa aanu wax gorgortan ka galeynin kiiska Ikraan ayna ka go’an tahay in ay caddaalad ay hesho maalin uun ha dhawaato ama ha dheeraato.

Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa qoyska Ikraan Tahaliil Faarax uga garaabay xanuunka ay ku heyso gabadhooda oo aan nolol iyo geeri midna lagu heynin, waalidna uu yahay oo uu qiyaasi karo murugadooda, balse waxa uu carrabka ku adkeeyay in arintaas ay maxkamad hortaallo inshallah maalin maalmaha ka mid ah gacanta lagu dhigi doono dambiilayaashii ku lugta lahaa kiiska.

Dhinaca kale war qoraal ah oo kasoo baxay Xildhibaanad Aamino oo qeyb ka ah Xubnihii Qoyska Ikraan Tahliil ee la kulmay Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegtay in Villa Somalia ay hor taagan tahay baarista kiiska Ikraan Tahliil.

Qoraalka ayee ku sheegtay in Maxkamada iyo Xeer ilaalinta u cadeeyeen in Kiiska Ikraan halkaa laga abaari lahaa ay hor istaagtay madaxtooyada iyo hogaanka ay u aqoonsan yihiin taliska NISA. Sidoo kale waxa ay isku dayayaan in caddeeymihii kiiska oo idil la baab’iyo oo ay ugu horeeyaan Kaamirooyinkii in la tirtiro.

Sidaan ayey tiri xildhibaanad Aamina “Sida aan ka warqabno baaritaankii kiiska Ikraan Tahliil ee aan geeynay maxkamadda wuu dhaqaaqi la’yahay sababo la xeriira dadka kiiska lagu tuhmayay oo awoodda doowladda isku qarinayo, Maxkamadda iyo xeer ilaalinta waxa ay noo cadeeyeen in kiiska iyo halkii laga abaari lahaaba ay ishor taagtay madaxtooyada iyo hogaanka ay u aqoonsan yihiin taliska NISA. Sidoo kale waxa ay isku dayayaan in caddeeymihii kiiska oo idil la baab’iyo oo ay ugu horeeyaan Kaamirooyinkii in la tirtiro.”

Sidoo kale waxey sheegtay in Ra’iisul Wasaaraha ay maanta la kulmeen islamarkaana kala hadleen Kiiska Sarkaalad Ikraan, iyadoo sheegtay in uu ballan qaaday in kiiska Ikraan uusan marnaba gorgortan ka galeyn ilaa caddaalad loo helo.

Waxey tiri”Reysalwasaaraha oo aan maanta ugu tagnay inaan kala hadalno Kiiska Ikraan, wuxuu noo ballan qaaday in kiiska Ikraan uusan marnaba gorgortan ka galeyn ilaa caddaalad loo helo, aniga iyo qooyskaba waxaa naga go’aan inaan caddaalad u helno Ikraan. Shir jaraa’id oo aan dhawaan qabtay ayaan kaga hadlay dhibaatada iyo ishortaagga kiiskaan.”

Tani ayaa kusoo aaday kadib markii Bishii aan soo dhaafnay ee September ayee ahayd markii Xeer ilaalinta Maxkamada ay Qoyska Ikraan u gudbiyeen gal dacwadeed ka dhan ah Taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin, Yaasiin Fareey oo isna hore u ahaa Taliyihii NISA ee Gobolka Banaadir iyo Kulane Jiis oo isna xubin ka ah Madaxda Sare ee Hay,addaas, balse Maxkamadda ma aysan guuda galin qaadida gal dacwadeedka Kiiska Ikraan, inkastoo ay qabatay Kiiskaas.