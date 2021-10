Dr. C/Raxmaan Baadiyoow: “Farmaajo iyo Rooble, waxaa ceeb ku ah in dagaal ka dhaco deegaanada Galmudug ..”

Madaxweynaha mudo xileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaaday February 2021, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaa ceeb ku ah in dagaal ka dhaco deegaanada maamulka Galmudug oo ay ka soo jeedaan sida uu sheegay Dr Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyoow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, soona noqday gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug.

Dr. Baadiyoow oo qoraal ku haabiyay bartiisa internet-ka ayaa sheegay in ay khalad tahay in ay “Ahlu-Sunna xoog ku qabsato deegaano ka mid ah Galmudug”.

Waxa uu intaasi ku daray in ay khalad kale tahay In DG Galmudug “xal u aragto dagaal”, isaga oo sheegay in “loo baahanyahay xal caqli ku dhisan”.

“Dagaalka waxaa ku ceebaysan RW. Roble iyo MW. Farmajo oo reer Galmudug ah, iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Galmudug” ayuu qoraalkiisa ku yiri Dr Baadiyoow.

“Ahlu-Sunna waa in ay joojisaa dagaalka, nabadgalyada dhawrtaa, wixii tabasho ahna la xaliya” ayuu kula taliyay dhinacyada isku haya maamulka degmada Guriceel.

Hadalka Dr Baadiyoow ayaa kusoo beegmaya xilli warbixino soo baxaya ay sheegayaan in ay burbureen dedaalo la isugu soo dhaweynaayey Dowlad-goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna kadib shuruudo mid kasta uu ku adkeystay.

Ahlu Sunna ayaa dhowaan dib ula wareegtay magaalada Guriceel. Qabsashadaas waxay ka dambeysay markii kooxda hubeysan ay degaanka dib ugu laabatay kadib laba sano oo ay dibadjoog ka ahaayeen siyaasada taas oo ka caraysiisay maamulka Galmudug ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye.