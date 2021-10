Yaa Badalay Burjikadii Ceelbuur?.

Magaalooyinka waaweyn iyoTuulooyinka aan weli Fursadda u helin in ey isticmaalaan Gaas ama Koronto, weli waxaa laga isticmaalaa Saddaxdaan Nuuc ee Burjikada ah.

Waxaa ila haboon in Burjikooyinka laga keeno dibadda lagu badiyo Cashuurta, iyo in Burjikada Ceelbuur aan la canshuurin, Farsama yaqaanadana Xirfadooda sare loo sii qaado, La xayeesiiyo loona dhoofiyo wadamada kale, iyo in Dhagaxa Ceelbuur laga sameeyo waxyaaba kale.