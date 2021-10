=Nasashada Jimcaha. Q-273 =Xaasaska Xildhibaanadoow, Ninkii Kitaab uu ku dhaartay ka baxay, wax kasta ka filo..!!!

1. Cabdi, oo qoslaayo ayaa Saaxiibkii ku yiri: Saaxiiboow Xalay Tuugaa ii soo dhacay. Saxiibkii ayaa yiri: Ma Gurigaaga oo Tuug kuugu soo galay ayaad qoslee ? wax ma kaa qaatay? Cabdi ayaa yiri: Haa, wax aan lahaa ayuu qaatay.

1. waa in uu soo tooso 5ta Subaxnimo, iskuna diyaariyo in uu cibaadeysto. 2. waa in uu Gogladaa Sariirtiisa.3. waa in uu Qolka uu degan yahay Nadiifiyo.4. waa in uu u dhaqaaqo Shaqa kasta oo loo diro uuna si fiican u qabto. 5. waa ka mamnuuc mukhaadraadku.6. Weelasha uu wax ku cuno waa in uu nadiifiyaa.7.Waa in uu wakhtiga ilaaliyo.8. waa in uu u dhaga nuglaado Amar kasta oo la siiyo.9. Ma aadayo meel aadan ogeyn oo aan loo fasixin. 10. waa in uu Sariirta jiifo 9:00 Fiidnimo oo gaw ah, iskuna diyaariyo Jiif.