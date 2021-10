Gaas, Geed ku badalasho.

Dadkii waxa ey bilaabeen in ey Dib u bilaabeen isticmaalka Dhuxusha. Taa oo kordhinee Nabaad guur iyo in la jaro Geedihii badbaaday Sanadahaan dambe. Si Dab loo shito Magaaladda Mogadishu Maalintii, Qiyaas ahaan waxa ey u baahan tahay in la jaro 80,000 Geed, Loorkii waa 4 Geed, Bacdamaa ey dhirteeno yar yartahay una badan tahay Geed Gaab.

Waxa ila haboon in wasaaradda Tamarta, Maaliyadda iyo Dowladda Hoose ey Go’aan ka gaaraan, in la dhimo Cashuurta Gaaska si uu sicirku uga yaraado kan Dhuxusha, Dadkuna ey Door bidaan in ey Gaaska ku bedeshaan Dhuxusha, Dekadda laga dhiso Haamaha keydka Gaaska, in wadamada la diyaarka ah laga codsado in ey dhisaan Haamahaa oo ey diyaar la tihiin, iyo in Dadka ka ganacsado Gaaska la siiyo Talooyin iyo Aqoon la xiriirto Isticmaalka iyo Ka Ganacsiga Gaaska. ( F.S: 1-4aad)