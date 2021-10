Feysal Cali Waraabe oo Somaliland ku cambaareeyay dadkii laga soo musaafuriyay Laascaanood.

Iyadoo dhawaan Soomaaliland ay boqolaal qof oo ka soo jeeda koofurta Soomaaliya ay kasoo musaafurisay magaalada Laasacaanood ee gobalka Sool ayaa waxaa soo badanaya mas’uuliyiinta cambaareeynaya tallaabadaas kuna tilmaamaya mid laga wanaagsanaa. Masuuliyiinta arrintaa cambaareeyay waxaa ka mid ah Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ee Soomaaliland Faysal Cali waraabe oo dhaliilay habka loo maray waxaase uu sheegay in arrintaan ay ka dambeysay kadib markii magalaada Laasacaanood ay ku soo bateen falalka amni darro oo sida uu sheegay keenay in dadka deegaanku ay dalbadaan in ay amnigooda hagaajistaan oo dadka aan u dhalana laga saaro.