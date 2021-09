Waa maxay sababta ay wajiyada u qarsadeen ergada dooraneysa Senator Somalialnd.

Baraha bulshada waxaa qabsatay daqiiqadihii la soo dhaafay sawirrada qaar kamid ah ergada Somalialnd ee soo dooraneysa Xildhibaanada Aqalka sare ku metelaya gobolada Waqooyi baarlamaanka Soomaaliya.

Arrimaha la yaabka leh ayaa ah in la arkay sawirrada shaqsiyaad kamida kuwa codeynaya oo soo xirtay dhowr Af-Saab Face-Mask, kaasoo daboolay inta badan wajiga ilaa madaxa.

Fasiraado kala duwan ayaa laga bixinayaa arrintan, dadka qaarkii waxey qabaan cabsi ku aadan in goobta ay joogaan ergo aanu kasoo jeedin Somalialnd, sidaasna loo qariyay wajiyadooda si aan loo aqoonsan.

Dad kale waxey ku micneeyeen in ay jirto cabsi ku aadan in ergada marka ay wax doortaan kadib ay doonayaan in ay dib ugu laabtaan deegaanada Somaliland ayna jirto walaac ku aadan in hadii lagu arko ka shaqeynta arrimaha doorashada Soomaaliya xabsiga loo taxaabo, Somaliland hore waxey u sheegtay ineysan wax shaqa ah ku leheyn doorashadan.