Cambaaray.n is hortaaga dacwada Ikraan Tahliil Ee Maxkammada Ciidamada

26 September 2021, Jilayaasha Siyaasadda Aan Dowliga Aheyn Ee Qurba-joogta Soomalida, Sweden, waxaan baaq u diraynaa Maxkammda Ciidamada Qalbka Sida in ay bilawdo galdac-wadeedkii ay ku qornaayeen eedeysanayaasha lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin abduubkii iyo dilkii loo geystay Ikraah Taliiil Faraah oo aheyd Sargaalad ka shaqaynaysay Hay,adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Ee NISA, 26-kii June Iyo meydkeedii oo ilaa iyo hadda aan laheyn taariikhda ku besgan tahay 26 September 2021 oo ay kazoo wareegato muda sedexbilood ah.

Waxaa wax lagu xumaado ah oo qayaano qaran ah in Maxkammda Ciidamada Qalbka Sida in ilaa iyo hadda aysan guda galin galdac-wadeedkii ay qabatay Maxkammda Ciidamada 07 September 202, Ikraah Taliiil Faraah oo aheyd Sargaalad ka shaqaynaysay Hay,adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Ee NISA. Waxaa sharci daro ah iyo Qayaano qaran in Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo muddo xileedkiisa dhamaaday 09 febraury 2021, in uu si aan dastuurka Soomaaliya waafaqsaneyn uu u magacaabay Agaasimihii hore Fahad Yaasiin lataliyaha Amniga Qaranka 08 September 2021.

Isagoo Agaasimihii hore Ee NISA Fahad Yaasiin iyo xubno kale ay ku eedaysanyihiin afduubkii iyo dilkii loo geystay gabar mudaawin Soomali ah ahna Sargaalad ka shaqaynaysay Hay,adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka NISA. Iyadoo Maxakammda Ciidamada Qalbka Sida galdac-wadeedkii ay ku eedaysnaayeen agaasimihii hore Fahad Yaasiin oo xilkiisa ku waayay eedeyntaas Iyo xubno kale oo ku lug-lahaa qorshaha afduubka iyo dilka Sargaalada Ikraan Tahliil Faraax 07 September 2021.

Waxey Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ay is hor ku samaysay xauuqdii ay laheyd gabar mudaawin Soomali ah ahna Sargaalad ka shaqaynaysay Hay,adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka NISA Ikraan waxay ka tirsanayn Ciidamada qaranka, waxay u adeegaysay shacabkeeda, dhowrista sirta iyo raadinta xogaha khataraha ku ah qaranka Soomaaliyeed, Ikraan Tahliil Faarah oo lagu dilay iyadoo ku guda jirta howlaheeda shaqo maadaama ay ahayd sargaalad ka soo shaqaynaysay mudo 5 sano ka badan Hay,adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka NISA oo waliba uusan xilka Madaxweynimo uusan haynin Madaxweyne Farmaajo.

Waxay ahayd sargaalad how-kar ah oo door fir-ficoon kasoo qaadatay kuna soo shaqaysay marxalad adag kuna soo shaqaysan xaalado khatar ku ah nafteeda waxay ahayd sargaalad geesiyad ah oo lagu aaminay howlaha sirta iyo raadinta xogaha khatarta ku ah qaranka Soomaliyeed. Wxay xaq u laheyd in ay hesho cadaalad maanta oo ay kasoo wareegato muda sexdex bilood ah oo aan laheyd geeri iyo nolol mid-kood inska daayee waxaaba la layahay meydkeedii. Midaas oo ah arin ugub ku ah dhaqanka soomaaliga gabar sargaalad ah ciidan ah oo layahay gudaha dalkeeda iyo dadkeeda.

Waxaan cambaaraynayaa kulankii dhexmaray agaasimihii hore Fahad Yaasiin iyo taliyaasha ciidanka 22 September 2021, waxaan kaloo cambaaraynayaa dhaq-dhaqaaqyadda eedeysnaha uu wado ee agaasimihii hore Fahad Yaasiin oo sharci daro ah iyo taliyaasha ciidan oo la kulmaya nin ku eedeysan in uu afduubay ka dibna dilay gabar sargaalad ah uu u shaqanaysan Hay,adda Nabad-sugida iyo Sirdoonka Qaranka waxaan ugu digaynaa saraakiisha hay,adaha amniga iyo taliyaasha ciidanka in ay ka fogaadeen in ay lakulmaan agaasimihii hore Fahad Yaasiin iyo xubnaha ku eedaysan afuudbka iyo dilka sargaaladda Ikraan Tahliil Faarah.

Xubnahaan oo kala ah sidan:-

1-Fahad Yaasiin Xaaji Daahir

2-Yaasiin Farey

3-C/llaahi Aadan Kulane

4-Cabdiqani diirane (Wadna-qabad).

Waxaan ugu baaqaynaa Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida gaar ahaan xafiiska xeer Ilaalinta Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida in ay bilowdo Galdac-wadeedkii ay ku qornaayeen eedeysanayaasha lagu eedeeyay in ay ku lug ku leeyihiin abduubkii loo geystay Ikraah Taliiil Faraah oo aheyd Sargaalad ka shaqaynaysay Hay,adda Nabad-Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Ee NISA, 26-kii June Iyo dilkeeda oo ilaa iyo hadda aan laheyn medykeeda oo taariikhda maanta ku beegan tahay 26 September 2021 oo ay kasoo wareegato muda sedexbilood ah.

Jilayaasha Siyaasadda Aan Dowliga Aheyn Ee Qurba-joogta Soomalida, Sweden

Guddoomiyaha: Mataan Cali Xasan

