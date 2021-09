Farmaajo oo lagu eedayay mas’uuliyada Fashilkii ku yimid waan waantii laga dhex waday isaga iyo RW Rooble.

Tan iyo markii ay soo baxday inay fashilmeen kulamada lagu dhex-dhexaadinayay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida.

Falcelinta ka dhalatay kulamada dhex-dhexaadinta ah ee fashilmay ayaa waxaa intooda badan eeda dusha laga saaray Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si dhow ula socday kulamada dhex-dbexaadinta ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee uu Farmaajo ka lahaa ay aheyd xagal daacinta kiiska ikraan, isla markaana uu doonayo inuu ka soo kabsado sidii deg dega aheyd ee xilkii looga qaaday Agaasimihii NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.

” Ujeedka ugu wayn ee uu Farmaajo ka lahaa wadahadalka waa in kiiska Ikraan la xagal daaciyo, waqti la iibsado, si uu uga soo kabto filasha waagii xilka looga qaaday agaasimihii hore ee NISA, iyo in la hakiyo dardarta RW ee gacan ku haynta hay’adaha amniga. Dad badan ayaa is waydiinaya muxuu ku diiday tanaasulkii uu Rooble sameeyey. Wuxuu doonayey in uu kalsoonida ka dilo dadka uu Rooble magacaabay, loona tusiyo in uu ka tegi karo ayuu yiri” Cabdiraxmaan Cabdishakuur.

Sidoo kale waxaa uu sheegay in Farmaajo uusan aheyn Nin tanaasula, waxaana uu ugu baaqay mas’uuliyiinta dhex-dhexaadinta wada inay cadeeyaan mowqifkooda, wuxuuna sidoo kale uu ugu baaqay Midowga Musharixiinta , Maamul Goboleedyada & Beesha Caalamka inay doorashada ku garabbistaagaan Ra’iisul Wasaaraha.

Dhinaca kale Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug Axmed Macalin ayaa sheegay in waan waantii uu wax ka waday Madaxweynaha Galmudug ee uu ogolaaday ay wax ka socon waayeen Madaxweyne Farmaajo.

Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Facebook ayuu ku sheegay Wasiir Fiqi in ay muhiim tahay in aan waqti dambe lagu lumin musharax quus ku sii dhow oo raba talada dalka inuu rahmad isaga haysto, isla markaana RW Rooble ay la gudboon tahay in waqtigiisa uu siiyo doorashada , Lana bilaabo doorashada golaha shacabka, sanduuquna uu noqdo garsooraha musharixiinta.

Khilaafka ka dhashay kiiska maqnaanshaha Ikraan Tahliil ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble ayaa weli taagan, kaas oo saameeyay Hay’adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya.