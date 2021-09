Masaajidka Quba ee Holland oo wali khilaafkiisa taagan yahay oo aan la xalin…

Gudoomiyaha Jaaliyadda Zwoola Cabdulqadir Cali Nuune ayaa si cad ugu carooday wax halkasi kasocda waxaa uu shegay in aysan habooneen Khilaaf in muddo ah soo jiitamayay una dhexeeya guddi Soomaali ah oo maamula masjidul Quba, oo ah masjid Soomaalidu maamusho oo ku yaal Magaalada Amsterdam ayaa weli xal laga gaari la’ yahay.

Khilaafkani wuxuu bannaanka u soo baxay markii iimaamkii masjidka Shiikh Suldaan uu ka saaray KVK-ga C/risaaq oo guddiga ka tirsan, taas oo sababtay in xubno kale oo guddiga ka mid ah, kana caraysan tillaabada Shiikhu qaadayay in iyagana Shiikh Suldaan ka saaraan KVK-ga, waxaanna khilaafku lugaha la soo galay marxalad cusub, iyada oo maalin ba maalinta ka dambaysa la soo warinayay in xaaladu ka sii darayso. ay na noqotay in gabi ahaanba masjidka is ku gadaman cidanka amaanka boliska si markasi lo kala dhaxgalo xubnaha isku hayaan mamulka masjidka Quba.

Inkastoo lahelayo warar hoose oo tibaaxayaan in culumada islamka ah ee soomaliyeed si hoose ah udhaxgashay mudadii uu qilaafkan ay hoos usocday lakiin lugu guul dareystay in qilaafkani xal laga gaara waloow kooxaha masjidka quba isku hayaan ay isku adegsanayaan dumarka iyo rag tarukusalad ah oo laga soo dhadhiciyay in ay tani lugu faquuqayo hab qabiil ah tasina ay san noqon karin mid xal lugu garaayo gudi kasocday masjidka tilburuq una soo istagay in qilafkan asagana dhankisa kaxaliyo ayaa asgana hada waxaa uu umuqdaa un xalka garida masjidka iyo isku soo dhawaasha garbaha ku murunsan in ay adagtahay.

Balse bishan 19-ka malinimadii axada aheyd ayaa kulankii wajigii labaad layskugu yimaaday ayaa waxaa laga dhageystay kulankii ay lasoo yeeshteen xubnaha xafiltanka ka dhaxeya ee masjidka quba.

Waxaana halkaasi lugu soo badhigay codod marlasi dad masuuliyiin ah isku weydarsadeen qeynoonka saxafadana ku haboneen in aam halkakan inlugula wadaago si kastaba ay ahaataba dumarka lagaqaday dahabka lacagaha tabarucada masjidka quba ayaa aad ugu carooday wax kadhacayo masjidkii beydla Alla iyo hantida masjidka qab qaldan loogu takri falayo.

Waxaa goobta laga cadeeyey lacag 60 kun ee auro ee masjidka uu lahaay in shaqsi kalo loo warejiyo kontadiisa ayna kamid tahay waxyaabaha dhaliyay xurgufta qilafka maamulka masjidka quba ee magalada Amisterdaam ee dalka Holland aan tan ayaa aheyn masjidkii ugu horeyay ee mushtamaca islamka soomaliyed ee isku qabqabsadaan Waxaa jirtay in misaajido badan ku yalaan qarada Yurub masaajidooda in irdaha loo labay hadanan ay la wadaagin jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool dalka Holland in ay ku wadidoonaan adeegyadii uu hayay masjidka quba e dalka Holland sida aska duugtq qof waliba halkuu rabo loo qadayay askisa iyo waliba muxadarooyin diini ah oo sanadkiiba halmar laqaban jiray sida tafsiirka barashada diinta islaamka iyo tarbiyada caruurta

Bashiir jiidaal baroow

somaliweyn Holland