Shiinaha oo caddeeyey inuu Somalia kala socdo hawada sare & wixii uu arkay.

Somalia ayaa ah dal ay dunida oo dhami sahmiso iyadoo ay xitaa jiraan dayax-gacmeedyo garan kara macaadinta dhulka ku jirta iyo inta ay la’egtahay, balse aysan dadkeedu war ka haynin wax ka badan kuraasi maran oo la iskugu haysto koodii dhici kara inta badan.

Chinese Astronaut TANG Hongbo took a photo on board the Chinese Space Station, in which the outline of #Somali Peninsula was pointing in the direction of the sun. The core module assembly of the space station was then traversing the Ethiopian plateau under the dotted night sky. pic.twitter.com/YX1f55vhAf

— Chinese Embassy in Somalia (@ChineseSomalia) September 12, 2021