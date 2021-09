Cadaaladda Dacwada Ikram Tahliil iyo Xilka Qoowmu Luud.

Waa Run Arrinta Ikram waxa ey u baahan tahay in laga gaaro Xal cadaalad ah iyo in ey hesho Garsoor lagu kalsoon yahay oo Bulshadu aqbali karto, sida ey codsadeen Waalidkeed iyo Bulshada inteeda badan. ( F.S: 1aad).

3.Xeer ilaaliyihii Maxkamadda Ciidamada ee Gal Dacwadeedka Gacanta ku hayay, ayaa haddana ka mid ah Guddiga. Midkuu la shaqeynaa? taasi waxa ey keenee in ey saameeyn ku yeelato Cadaaladda Go’aankiisa, waana Laba arrin oo ah “incompatible” oo Sharciyan isku mar aan is qaadan karin.

Ma ahan in Bulshada lagu mashquuliyo, Su’aalaha ah: yaa Gudiga ku jiro? Dacwadii Maxkamadda tiil, miyaa la baabiyay ? Taliyayaasha la magacaabay ma u Madax banaan yihiin in ey soo xulaan Xubnaha ku matalayo? qaarkood waxa ey xubno ka ahaayeen Guddi hore loogu saaray?. waa kuma Taliyaha NISA ee Xubinta soo magacaabi doono?.

Dadka miyaa lagu Qancinaa in aan la diidaneyn in la baaro Dacwada, oo marmarsiyo laga dhigto, iyo in la yiraa: in aan Dacwada la diidaneyn waa taa Gudiga loo saaray.