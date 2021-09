Yaasiin Maaxi Macalin: Murashax Xildhibaan Golaha Shacabka Hop #106

OLOLAHA DAWLAD-WANAAGGA 2021-2025.

Salaamu calaykum

Tashi dheer iyo dhageeysi badan ka dib waxaan go´aansaday 29/08/2021 in aan isu soo sharaxo xildhibaan kursiga Goloha Shacabka sumadiisu tahay Hop #106. Markii aan dhageeystay dadkii deegaan doorashadeeydii ka soo jeeday, talooyinkii garab istaagii iyo dhiiro gelintii aay ii soo jeediyeen oo aay ugu horeeyaan Culumada, Oday-dhaqameedyada, Nabadoonada, Haweenka, Dhalinyarada, Sarakiisha, Siyaasiyiinta, Ganacsatada, ururada bulshada rayidka, iyo dhamaan qaybaha bulshada ee deegaan doorashadeeyda waxaay talo iyo duco isku raaceen inaan ku matalo kursiga goloha shacabka sumadiisu tahay Hop #106 sanadka 2021-2025 insha Alaah.

Wixii midnimo lagu keeni waayo kala tag iyo kala qaybsanaan laguma keeni karo, Soomaalidana waxay tiraahdaa gacmo wadajir ayey wax ku gooyaan. Sidoo kale is-naceybka iyo xaasidnimadu waa camal sheydaan Naftaada waxa aay jeceshahay nafta walaalkaa la jecloow wish me for the best.

Wixii rag u kaco Rabina aqbalo waa rumoobaan.

Walaalaalaheey iyo saaxibadeey FF igu taageer kursigaas sumadiisu tahay Hop #106 waxaad igu taageeri kartaa noocyo badan kursigu waa kursi QARAN loogu adeegaayo DADKA SOOMAALIYEED shere iyo like Mahadsanidiin.

Dear country men/women.

Asalamu Alaykum.

After numerous consultations and deliberations, I have decided from 29-08-2021 to run for Hop #106. After I listened to the people of my constituency, I got their blessing, support and encouragement, especially the clergy, traditional elders, peace activists, women, youth, officials, politicians, business people, civil society organizations and other segments of society. In my constituency, I was told to represent Hop #106 in 2021-2025 insha Allah.

When we are united, we are stronger and no one can tear us apart.

Hatred and envy are evil deeds.

You love yourself and wish your brother the best.

My brothers and friends, support me win the seat Hop # 106. You can support me in many ways. I promise to stand to unite the Somalis and do my best to work for the entire Somali people.👊