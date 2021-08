Qaramada Midoobey oo dalbatay inaan TPLF loo aqoonsan urur argagixiso.

Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka coday xildhibaannada cusub ee Itoobiya in ay ka diidaan go’aankii Abiy Ahmed uu Urur agagixiso ugu aqoonsaday kooxda hubeysan ee TPLFsi ay u oggolaadaan in ay xiriir toos ah iyo gorgortan lala galo.

Waddamada xubnaha ka ah golaha amaanka ee qaramada Midoobay oo sida badan loo yaqaan A-3+1 oo kala Kenya, Niger, Tunisia & St. Vincent, iyo Grenadines ayaa sheegay in baarlamaanka Itoobiya ka codsanayaan in ay ka laabtaan go’aanka uu Abiy ugu aqoonsaday Urur argagixiso.

“Jilayaasha hubaysan” si loogu oggolaado xiriir toos ah iyo gorgortan lala galo hubaysan kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda dawladda. 5, May 2021, Baarlamaanka Itoobiya ayaa TPLF, OLA iyo Shene in ay yihiin kooxo argagixiso ah sida ku cad Qodobbada 18 iyo 19 ee Baaqa No. 1176 /2020 oo ku saabsan Ka -hortagga iyo Caburinta Dembiyada Argagixisada.. Go’aanka Baarlamaanku wuxuu daba socday go’aan 01 May 2021 ay gaareen Golaha Wasiirrada kaasoo lagu ansixiyay qaraarka kooxaha loogu aqoonsaday ururro argagixiso.

“Nabad laguma samayn karo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo loogu yeero koox argagixiso. Baarlamaanku waa inuu u diyaar garoobaa inuu laalo magacaabistan si uu u oggolaado xiriir toos ah iyo gorgortan lala galo hubeysan ee dowladda ka soo horjeeda, ” ayuu yiri Danjire Martin Kimani, Wakiilka Joogtada ah ee Kenya u fadhiya QM. 11 -kii Ogosto, Ciidanka Xoraynta Oromada (OLA) ayaa ku dhawaaqay in ay isbahaysi milatari la sameeyeen xoogag daacad u ah Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF).

Wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee Associated Press, taliyaha OLA, Kumsa Diriba ayaa sheegay in heshiiska la gaaray dhowr toddobaad ka hor ka dib markii ay ciidamada Tigreegu soo jeediyeen, waxaana warkaas diiday dawladda Itoobiya oo ku tilmaamay.

“Midow aan caadi ahayn”Billene Seyoum, oo ah xoghayaha warfaafinta ee xafiiska Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la hadashay warbaahinta 12 -kii Ogosto, ayaa tiri, “dowladdu way sheegaysay in muddo ah laakiin hada warbaahinta caalamku waxay u muuqataa inay fahamsanyihiin waxa ay ugu yeeri lahaayeen ururada argagixisada. Waxaa muhiim ah in la tilmaamo arrintan ma jirto [argaggixiso] sheegan kara dadka Oromiya halka ay dadka gobolka ku disho guulaheeda siyaasadeed mana jirto [argagixiso] sheegan kara dadka Tigray waxay dishaa dadkeedii waxayna u haysataa afduub faa’iidooyinkeeda siyaasadeed”.