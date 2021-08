Wasaaradda Beeraha & Waraabka Soomaaliya oo lagu wareejiyey gaadiid muhim ah.

Muqdisho:– Waxaa Muqdisho maanta lagu qabtay munaasabad agab wareejin ah oo ay agaasintey Hay’adda Cuntada iyo Beeraha ugu qaybsan QM isla markaana ay goobjoog ka ahayd Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka DF Somalia.

Waxaa munaasabadda loo qabtay si DF Somalia loogu wareejiyo gaadiid ay ku deeqeen Ururka Midowga Afrika oo ka koobnaa 12 mooto, 6 cagaf cagaf iyo 4 gaari oo ah Toyota dusha ka furan.

Gaadiidkan ayaa loogu tala galay in loo adeegsado dhanka beeraha isagoo qayb ka ah qorshaha mug dhisidda loo samaynayo hay’adaha DF Somalia ee ku burburay dagaallada sokeeye.

📸Gallery: Handover of 12 motorbikes, 6 tractors & 4 vehicles funded by the @EU_in_Somalia to the Ministry of Agriculture and Irrigation, #Somalia.

The equipment will boost government extension services to increase production and productivity in the Agriculture sector 🚜🛻🏍️ pic.twitter.com/uiTYdBQmOh

