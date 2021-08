Serbia oo ka mid noqotay Bayaanka Wadajirka ah ee Caalamiga ah ee ku socda Afgaanistaan.

Qoraalkan ayaa markii hore la sii daayay 15 -kii Agoosto. , Chad, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Wakiilka Sare ee Midowga Yurub Arrimaha Dibadda iyo Siyaasadda Amniga, Dawladaha Federaaliga ah ee Micronesia, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Latvia, Lubnaan, Liberia, Libiya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malta, Jasiiradaha Marshall, Mauritania, Moldova, Montenegro, Morocco, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Niger, Waqooyiga Mace donia, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Cyprus, Republic of Korea, Romania, Rwanda, Samoa, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spain , St. Kitts and Nevis, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Gambia, Togo, Tonga, Turkey, Uganda, Union of Comoros, United Kingdom, United States of America, Ukraine, Vanuatu, Yemen iyo Zambia.

Marka la eego xaaladda nabadgelyo ee sii xumaanaysa, waannu taageeraynaa, waxaannu ka shaqaynaynaa sugidda, waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay ixtiraamaan oo ay fududeeyaan, si nabadgelyo leh oo si habsami leh ay uga baxaan muwaadiniinta shisheeye iyo Afgaanistaan ​​ee doonaya in ay dalka ka baxaan. Kuwa xilalka ka haya awoodda iyo maamulka guud ahaan Afgaanistaan ​​ayaa qaadaya mas’uuliyadda – iyo la xisaabtanka – badbaadinta nafta iyo maalka aadanaha, iyo dib u soo celinta amniga iyo kala dambeynta madaniga ah.

Afgaanistaan ​​iyo muwaadiniinta caalamiga ah ee raba inay baxaan waa in loo oggolaado inay sidaas sameeyaan; waddooyinka, garoomada diyaaradaha iyo ka gudubka xadka waa inay ahaadaan kuwo furan, degganaantana waa in la ilaaliyaa.

Dadka reer Afgaanistaan ​​waxay mudan yihiin inay ku noolaadaan ammaan, ammaan iyo sharaf. Haddaan nahay beesha caalamka waxaan diyaar u nahay inaan caawino.