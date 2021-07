Ilhan Cumar: Biden waa inuu sharaxaad ka bixiyaa duqaymaha Soomaaliya

lhaan Cumar, oo gobolka Minnesota u matasha Aqalka Wakiillada Mareykanka (Congress), ayaa maamulka Biden ka dalbatay qiil u helida duqeyntii Talaadadii ay ka geysteen Soomaaliya, taas oo maamulka ku andacooday in lala beegsaday xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab.

Waaxda gaanshaandhiga Maraykanka ee Pentagon ayaa xaqiijisay in duqaymo ka dhan ah Alshabaab ay Jimcihii ka fulisay Soomaalia – hawgalka oo ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug ayaa ahaa kii labaad ee toddobaad gudihiis lagu bartilmaameedsanayo kooxaha Jihaad doonka ah.

Duqaymahaas ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee Soomaaliya ka dhaca tan iyo markii uu maamulka la wareegay madaxweyne Biden waxayna arrintaasi wax xoogaa buuq ah ka dhalisay Washington. Waxayna arrintaani timid iyadoo la sheegayo qorshayaasha Aqalka Cad, oo uu soo bandhigay la-taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan bishii Janaayo, si loo xaddido howlaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inta maamulku uu dib u eegis ku sameynayo siyaasaddiisa ladagaalanka argagixisada.

Duqaymahaas ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee Soomaaliya ka dhaca tan iyo markii uu maamulka la wareegay madaxweyne Biden waxayna arrintaasi wax xoogaa buuq ah ka dhalisay Washington. Waxayna arrintaani timid iyadoo la sheegayo qorshayaasha Aqalka Cad, oo uu soo bandhigay la-taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan bishii Janaayo, si loo xaddido howlaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inta maamulku uu dib u eegis ku sameynayo siyaasaddiisa ladagaalanka argagixisada.

It is critical that any military action must be part of a broader strategy focused on the security of the Somali people and the stability of the Somali state.

Rep. Omar sent a letter to @POTUS requesting more information on the airstrike the US carried out this week in Somalia. pic.twitter.com/HvZwPZpVzv

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) July 23, 2021