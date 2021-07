Maxay Soomaaliya ugu gacan seyrtay “War bixinta Guddiga Qiimeynta Madaxa Bannaan ee Midowga Afrika”?

“Waxaa iga baxay in Midowga Afrika uu dhinac ka war-warsanyahay nabadgalyada Soomaaliya gaar ahaan haddii ay ka baxaan, iyo dhinaca kale oo cagsigeeda ah oo ah inaad mooddo inay rabaan inay Soomaaliya sii joogaan muddo kororsi dheerna ay rabaan inay ku darsadaan, labadaas arrimood baa is garab cararaya marka mid cudur daar ayay uga dhigeen midna waa rabitaankooda sida ay warbixinta qoreyso,” ayuu yiri Faysal.

“Ha noqoto xagga dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada amaba ha noqoto magaalooyinka ama dowlad goboleedyada dhexdooda, waxaan weli adkayn sharcigii kala hagi lahaa, marka xilli kasta oo uu dhaco khilaaf yar waxaa laga baqayaa in arrin weyn ay isku badasho oo khal-khal gelinaya Soomaaliya sida barigii dhoweyd ee shaqaaqadii Muqdisho ka dhacday iyo isku dhicii foosha xumaa, marka waxaa la ogyahay in dhibaatooyinkaasi ay meelkasta ka dhici karaan.”

Faysal Rooble ayaa sheegay in jawaabta dowladda Soomaaliya ay noqon karto inay ku adkeysato in iyada ay mas’uul ka tahay madaxbannaanida dalka Soomaaliya.

“Waxay ahayd in marka hore laga tashi geliyo heerka ay maanta Soomaaliya taagantahay iyo talooyinka la keenayo, hadda waxaad mooddaa in kor laga keenay oo la yiri laba arrimood oo midba midda kale ka darantahay kala doorta waxaana u maleynayaa in Soomaaliya ay saxsantahay in arrimahaa ku diiddo.”