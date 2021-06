Booliiska Kenya oo soo xiray Burcad u labistay sidii dumarka.

Qof rag ah oo lagu tuhmayo inuu u labistay sidii dumarka, ayaa kamid ah laba ruux oo laga shakisan yahay oo ay booliiska Kenya soo xireen.

Waxaa lasoo xirey burcaddan mar ay isu diyaariyeen iney ku kacaan fal dambiyeed agagaarka xaafadda Langata ee magaalada Nairobi.

Peter Omweno Momanyi, waa 24 sano jir, kaasoo loo xirey inuu u labistay sidii haweenka, iyadoo uu wehlinayey saaxiibkii John Muchiri Kimani, oo 25 sano jir ah.

The suspects defied the order of a police officer who asked them to stop after looking closely at one of them and discovering that she was not a woman. Labadan qof ee laga shakisan yahay, ayaa iska diidey amar uu siiyey sargaal booliis, kaasoo ka dalbadey iney istaagaan, kagadaal markii uu labadooda mid kamid ah uu si wanaagsan inta u eegay, markaa kadibna uu ka shakiyey inaanu haween aheyn.

Markii uu ku amrey iney istaagaan, way ka diideen, iyagoo markaa kadib ka cararey.

Si kastaba ha ahaatee, burcaddii, ma aysan fileyn in sargaalka booliiska uu awoodi doono eryistooda, illaa iyo markii uggu danbeysay uu soo xirey iyagii.

Tweets by DCI_Kenya