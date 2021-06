Madaxweyne Museveni: “Alla bari aan ku dayno Covid-19”

Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay inuu oggolaaday codsi uga yimid hoggaamiyeyaasha diimaha, kaas oo ay ku codsanayaan in la dhigo Alla bari looga duceysanayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19.

“Waxaan idinkugu baaqayaa dhammaantiin inaad u duceysaan khubarradeenna caafimaadka iyo qoysaska kala duwan ee uu saameeyay.” Ayuu yiri Museveni.

Xaaladda coronavirus ee Uganda ayaa la sheegay inay ka sii dareysay muddooyinkii ugu dambeeyay.

Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa mar kale soo rogay 42 maalmood oo bandow ah, kaddib markii ay kor u kaceen kiisas xanuunka ee dalkaas.

Dalal badan oo Afrika ah oo ay Uganda ka mid tahay ayaa waxaa kordhay kiisaska coronavirus.Mowjadda saddexaad ee fayraska ayaa u muuqata inay saameyneyso da’yarta ay dad’oodu u dhaxayso 20 iyo 39.

I have accepted a request from religious leaders to dedicate the nation in prayer amidst our fight against COVID-19. I call upon all of you to pray for our health experts and for the different families that have been affected. Therefore, I declare Friday (25th) a public holiday. pic.twitter.com/jgwWCkyESM

