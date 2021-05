Dalka Liberia oo $71,000 ku iibsatay dawo-dhaqameed la sheegay inay daweyso Covid-19

Liberia ayaa $71,000 (£50,000) ku kharash gareysay soo dhoofinta saddex kartoon oo yaryar oo ay ku jiraan dawo-dhaqameed lagu sameeyay dalka Madagascar taas oo lagu sheegay inay daweyso Covid-19, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalkaas.

Arrintan ayaa muran ka dhalisay gudaha Liberia, gaar ahaan kaddib markii wasaaraddu ay ka noqotay hadalkeedii hore ee ahaa in dawadan ay deeq ahaan uga timid dowladda Madagascar isla markaana ay dowladda Liberia keliya bixisay kharashka soo dhoofinta saddexda kartoon ee yaryar.

Muuqaalka Madaxweyne George Weah oo sanad kahor dawadan ku guddoomaya garoonka, ayay dadku iskula wadaageen baraha bulshada.

Madagascar has donated some boxes of its herbal drink (COVID-Organics) for the coronavirus to Liberia.

The boxes were delivered to Liberia on Monday, May 4, 2020, at the Roberts International Airport in Monrovia to President George Weah and some top government officials. pic.twitter.com/w3vnnu6Uom

