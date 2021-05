Gabdhuhu waa wehel qaali ah=Warbixin Muhiim ah=

Hore waxaa idiinkugu sheegay Qiso aheyd. in Nin iyo Xaaskiisu ey ku heshiiyeen in Maanta Qofkii u yimaad aan irida laga furin. Waxaa Iridii soo garaacay Ninka Waalidkii Aabe iyo Hooyo. Ninkii waa is adkeeyay Iridii lama furin, markii ey ku daaleen Garaaca Albaabka waa iska tageen. Haddana waxaa soo garaacay Xaaskii Waalidkeed, Dhowr jeer ayeey irida agteeda ka soo noqotay. Markii dambe wey ka furtay. Ninkii waxba ma dhihin. Dhowr Wiil ayaa u dhalatay, Markii Dambe ayaa Gabari u dhalatay, Deriskii ayuu u yeeray in ey ugu duceeyaan aad ayuuna u daryeeli jiray. Deriskii ayaa yiri: war, Wiilasha sidaa uma daneey jirin ee Gabadha maxaa dhacay. waxa uu yiri: ( Tani waa tii Albaabka iga furi leheyd ).