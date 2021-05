Magalada Nunspeet ee dalka Holland oo lugu qabtay kulan Aqoon isweydaarsi ah

Waxaan magalada Nunspeet ee dalka Holland lugu qabtay kulan Aqoon isweydaarsi ah oo ay iska kashadeen dalada Fsan iyo ururka Kardo iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku dhaqan Zwoola iyo nawaxigeyda.

Kulankasi ayaa ku saabsanaa sidii loogaga hortagi lahay deymaha ay bixiyaan shirkadaha talefonada iyo adegyada kale, tan ayaa waxaa ay ku soo begmeysaa mudo kadib dalka Holland marka ay ku soo bateeyn dadka ajanibta ah oo an la socon sharciyada waxa lugu kala iibsado iyo lacagaha korsaarka ah ee ribada ay saaranaayaan dadka aan wali fahmin.

Hadda dowlada Holland ayaa waxaa ay araktay in mudo ahna la socotay shirkadaha iyo shacabka soo golootiga ah oo aan weli fahmin xeerarka wadanka wax lugu kala gato ama lugu kal qaato qeynuunka deymaha qoysyo badan oo ajaanib ah ayaa waxaa ay qateen talefono deyn ah kadibna shirkadahaasi ayaa waxaa ay dulsaarteen lacago ka sii badan in ay ku wadaheshiiyeen balantii ku bixiyan lacagta, tasoona ay sababtay in waalidiinta iyo ubadka ay dhaleyn isku fahmiwayeen lacagaha dulsarka ee shirkadahasi ay ka doonayaan dadka an weli fahmin hab dhaqanka shirkadaha deynta bixiya ee ribada qaata.

Waxaa heerkii ugu sareyay gaaray kadib markii dad badan oo daggen wadanka Holland dagan qaadanayo talefon deyn ah in marka hora ay shirkadda ay galiso 4 nabar in shaqsigaan la siin karo amaah iyo in kalo ay balse adkatay arinkan dadka raadsanayo amaahda telefanada ayaa waxaa ay u bateen dadka qaata lacagaha ciirta hadana isku filneen qarashadka.

Hey’ada FSAN iyo Ururka Kardo oo kaashanaayo Jaaliyadda ku dhaqan Zwoola iyo nawaxigeyda ayaa u istagay sida loo fahan sin lahay dadka soo golootiga ah ee ku cusub dalka Nederland Gudiga Jaaliyadda magaalada Nunspeet: Guleed Salaad, Macalin Abdirizak, Aweys Shiikh, Abuubakar, Abdulqadir Mansuur, Nuur Mao iyo dhamaan dumarkii raashinka sameeyey soona dhaweeyey martida Ayaagona ku faraxsanayen in soomaalida ku dhaqan magaladan Nunspeet in ay helaan xarun ayaga umadax banan yihiin marka ay rabaan furankaraan hadana xeran karaan waxaana ay ku Amaaneen Cabdulqaadir Cali Nuune oo ah gudoomiyaha Jaaliyadda soomaliyeed ee Zwoola iyo nawaxigeyda

Bashiir jiidaal baroow

somaliweyn Nunspeet Holland