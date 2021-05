Ma run baa in Hoggaamiyaha Boko Haram uu Is Dilay ?

BORNO:-Warar laga soo xigtay sirdoonka galbeedka Afrika ayaa sheegaya in hoggaamiyaha ururka Boko Haram, Abubakar Shekau uu is qarxiyay.

Wararkan ayaa sheegaya in garab ka tirsan Daacish ay hareereeyeen goob gabbaad u ahayd hoggaamiyahan kaddibna ay ka codsadeen in uu isu soo dhiibo hase yeeshee uu ka dhego adeygay kaddibna uu is qarxiyay.

Wararka ayaa sheegaya in boqollaal ka tirsan garabka Daacish ee galbeedka Afrika ay Arbacadii gaadheen keynta Sambisa ee gobolka Borno halkaas oo gabbaad u ahayd Abubakar Shekau.

Ilo wareedyada ayaa sheegay in garabka oo gacan ka heleya hoggaamiyeyaal la jaal ah Abubakar ay u suuragashay in ay galaan keynta uu ku sugnaa hoggaamiyahan kaddibna ay go’doomiyeen taas oo sababtay in uu ugu dambeyn is qarxiyo.

Kooxda ayaa la sheegay in ay bishii Ramadaan dagaal la galeen garabka uu hoggaamiyo Abubakar iyaga oo codsaday in uu iyaga isu dhiibo heshiina la galo.

Ciidamada Nayjeeriya ayaa sheegay in ay baaritaan ku hayaan wararka sheegaya geerida hoggaamiyaha Boko Haram.

Tan iyo 2009-kii ciidamada Nayjeeriya ayaa saddex jeer shaaciyay geerida Abubakar Shekau hase yeeshee warkaasi ayaa beenoobay kaddib markii uu fagaareyaal ka soo muuqday.