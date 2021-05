Farmaajo oo waji gabax kala kulmay Rooble, kuna fashilmay qorshe uu waday.Akhriso

By

La taliyayaashiisu waxay kula taliyeen in uu xoogaa daahiyo wakhtiga si uu usii joogo.

Shirka 20-ka bisha loo balansan yahay waxay ubadan tahay in uu dib dhaco oo gaaro ilaa 5-ta bisha danbe.

Tagidiisii Sacuudiga waxay ilo muhiim ah sheegayaan in Cimraysigiisii kadib diyaarad khaas ah lagu qaaday,iyadoo laga reebay Wasiiradii,Safiirkii iyo Xaaskiisiba.

Kulan in uu la qaatay madax sare oo Sacuudiyaan ah ayay xaqiijinayaan ilahaas.

Sacuudigu waxay faraha usoo galiyeen xoogaa Soorya ah,waxayna ubalan qaadeen in ay geedi socodka doorashada ay iyagu maalgalinayaan kuna taageerayaan in uu ku guulaysto shaqadaas,waxayse shuruud uga dhigeen in uu aqbalo kala shaqaynta soo saarida siyaasi ay wataan,taasoo uu aqbalay Rooble ,sida Diblomaasi sare ii xaqiijiyay.

Sacuudigu doorashadan waxay rabaan in ay saamayn fiican ku yeeshaan oo ku bixiyaan dhaqaale fara badan.

Rooble iyo Jabuti

Ismaaciil Cumar waxuu sidoo kale ubalan qaaday wada shaqayn,waxuuse ka codsaday in uu dhankiisa wax la fududeeyo oo si gaar ah Xildhibaanada 9-ka ah ee Beesha Ciise iyo guud ahaan kuwa Direed Soo xulistooda uu ku tixgeliyo.

Farmaajo iyo Rooble

Safarkii Uganda kadib Farmaajo waxuu usheegay in Midowga Afrika uu kasoo dhaadhiciyay aragtidii diidmada Ergayga cusub laguna xiray ogolaanshihiisa waa Rooble,sidaa daraadeed uu qoro Warqad uu ku diidayo ergaygaas.

Rooble waa ka hor yimid arinkaas,waxuuna hor dhigay Farmaajo shuruud ahayd hadaad rabto in aan Warqadaas qoro adna qor Warqad aad isku casilayso kuna cadaynayso awoodaha aad igu wareejisay.

Kulankaas Rooble iyo Farmaajo waa ku kala kaceen.

Dhanka kale Farmaajo oo damcay in uu iska horkeeno Rooble iyo Musharaxiinta,ayaa ka dalbaday Rooble in uu shaqada Ciidanka ka saaro kana jaro dhaqaalaha Saraakiishii ka hor timid mudo kororsiga,taasoo Rooble si adag udiiday una sheegay in uu saxiixay Warqad ay ku qornaayeen qodobadaas.

Isku soo wada duuboo Rooble waxuu isku dayayaa in uu dhinacyo badan isku wato wakhtigana si dadban udheeraysto,maadaama uu yahay hogaamiyaha dhinacyada Somalidu isku waafaqsan tahay Jiritaankiisa.

Balse ugu badnaan 2-bilood kadib dalku doorasho,ayuu galayaa.

WD: Jibril Qoobey.