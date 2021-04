Ra’iisul Wasaare Rooble “Shacabka waxaan ugu baaqayaa inay Guryahooda ku soo laabtaan..”

Mogadisho:-Ra’iisul wasaarah Xukuummadda Federalka Soomaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay Shacabku inay Guryahooda dib ugu soo laabtaan.

” Waxaan ugu baaqayaa dadkii ku barakacay qalalaasihii maalmahan ka jiray Muqdisho in ay guryahooda ku soo laabtaan.Ciidammada waxaan farayaa in ay shacabka u fududeeyaan in ay guryahooda iyo ganacsiyadooda ku soo noqdaan. Waxaa naga go’an in shacabkeennu helo nabad iyo xasillooni ayuu yidhi Ra’iisul wasaare Rooble”.

Dhanka kale Xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa iminka waxay tahay mid aad u degan, waxayna dadkii barakacay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan xaafadahoodii ay deganaayeen.