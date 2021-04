Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya oo beeniyay in ay qabteen mooshin xilka looga qaado RW Rooble.

Qoraal ka soo baxay Guddoonka Golaha Shacabka ee BFS ayaa waxaa been abuur lagu tilmaamay wararka sheegaya in la diyaariyay ama guddoonku qabtay Mooshin ka dhan ah R/wasaaraha soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.

Qoraalkan oo lagu daabacay facebook-ga Golaha Shacabka ayaa u qornaa sidaan.

“Waxa Shacabka Soomaliyeed La Wadaagaya In Ay Been Abuur Ay Tahay Wararka Lagu Daabacay Baraha Bulshada Oo ah In Maalinta Sabtida Xil Ka Qaadis Lagu Sameynayo Raisalwasaaraha XFS Waxan Umadda Soomaliyeed Uga Digayna In Ay Ka Fogaadan Wararkaas Been Abuurka ah, U Jeedada Kulanka Uu Yahay In Maalin Sabtiga 1 May Uu Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu Hor Imaan Doono Mudanayaasha Golaha Shacabka”