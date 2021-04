Taliska Booliiska maamulka Hirshabeelle oo soo saaray amarro la xiriira amniga.

Taliska ciidamada Booliiska dowlad-gobolleedka Hirshabeelle oo soo saaray awaamiir cusub ayaa bulshada magaalada caasimada Jowhar ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan amniga, si looga hortego falalka amni darro.

Taliyaha Ciidanka booliska Hirshabeelle Korneel Xasan Dhicisow Xasan ayaa sheegay in looga baahanyahay dadka heysta hubka in aysan magaalada ku dhexsidan. isagoo tilmaamay in hubka sharci darrada ee magaalada lagu dhex wato, in uu Qatar ku yahay amniga magaalada.

Korneyl Xasan ayaa si gaar ah baaq ugu diray ciidamada kala duwan ee ka howlgalla magaalada Jowhar, isagoona ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan hub ay dhexwataan magaalada, iyagoon ku shaqo ku jirin.

Amniga magaalada Jowhar ayaa si aad ah loo adkeeyay inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, iyadoo ciidamada Booliiska wadaan howlgallo lagu sugayo amniga magaalada.