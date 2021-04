Maalmahaan,ma maqasheen ama ma aragteen Qof dilay Diriskiisa..=Nasashada Jimcaha. Q- 249=

Sh.Cabdulkadir Alla ha u naxariistee waxa uu yiri: Cunto aad ku riday Calool Baahan, waxa ey ka khayr badan tahay in aad dhisto kun Masjid, in aad kacbada huwiso dhar qurxoon, in aad Salaad u istaagto, in aad Seefta u qaadato Jihaad, in aad soonto wakhtiga kuligii. Quudi masaakiinta. ( F.S: 1aad).