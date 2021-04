Warbixin ku Saabsan Shirka Beelaha Hawiye oo Faah faahsan iyo Warmurtiyeedka Shirka oo sidiisa u qoran.

By

Shirweynaha Beelaha Hawiye oo Talaado maanta ah ka qabsoomay Hotel Jazeera ee magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa looga dhawaaqay in aan beesha Hawiye madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha Mudo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Qaar kamid ah golaha musharaxiinta madaxtinimada, odayaasha dhaqanka, haweenka, aqoonyahan iyo dhalinyaro ayaa ka qeybgalay shirweynaha oo ciwaankiisu ahaa “maya muddo kororsi”, waxaana ujeedka kulanku ahaa sida ay Beelaha Hawiye u diidanyihiin in madaxa Faderaalka ay samaystaan mudo dheeraysi sida uu sheegay Guddoomiyaha dhaqanka beesha Hawiye, Maxamed Xasan Xaad.

Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer oo ka hadlay shirweynaha beelaha Hawiye ee Muqdisho ku shiray ayaa diiday muddo kororsiga madaxda Dowladda Faderaalka isaga oo madaxweyne Farmaajo iyo Gudoomiye Mursal ayuu ku dhaleeceyay in ay buriyeen hadalkoodii ahaa in aysan dhici doonin dheereysi.

“Waxaan la hadlayaa ciidanka loo baxshay Duufaan; Yaa duufaan idinka idin qaadin. Duufaankii ma ahanee dadkiina ka leexda,” ayuu yiri Senator-ka oo ciidanka amaanka uga digay in ay ku lug yeeshaan arimaha siyaasada Soomaaliya.

“Muddo kororsi waa sun, waa bambo afka laga furay. Madaxweynaha muddo xileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaadey lagama aqbalaayo in uu laba sano ku darsado. Waa in uu doorasho aadaa ma ahan in uu aado Congo umana xalaaleyn karo ninka Midowga Afrika haysta. Dagaalkan illaa Farmaajo Teendhada ku laabto wuu sii soconayaa,” ayuu yiri Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxamaan Beenebeene oo ka tirsan Baarlamaanka waqtigu ka dhamaaday.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ganacsatada ugu baaqay in ay joojiyaan in ay canshuur siiyaan dowladda Faderaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiye madaxweyne Farmaajo “oo caalamka dhaqaalihii ka jartay, haddii uu dhaqaalo waayana waxay noqoneysaa in uu dadka dhaco”.

Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamuladda kula taliyay in ay dalka ku hogaamiyaan doorasho, kuna laabtaan wadahadalada “intaas haddey dhici waydo dalkan wixii ka xumaado iyagaa qaadaya mas’uuliyadeeda”.

Madaxweyne-yaasha maamuladda Galmudug iyo Hirshabeelle Axmed Cabdi Kaariye iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo shirkaasi lagu casuumay ayaa ka baaqday, maadaama ay si wayn u taageersanyihiin madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Shirka Beelaha Hawiye ayaa laga soo saaray Warmurtiyeed ka kooban 10 qodob oo laga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyada oo lagu xusay in aan beelaha hawiye madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.

Bayaankooda ayay ku bogaadiyeen sida Puntland, Jubbaland, musharixiinta iyo beesha Caalamka u diideen mudo kordhinta iyada oo maamuladda Galmudug iyo Hirshabeelle sheegay in ay taageereen in madaxda Dowladda Faderaalka ah ay samaystaan mudo kororsi.