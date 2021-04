Xiriirka Ingiriiska iyo Falastiin oo gaaray meel hoose.

Ergada Falastiiniyiinta ee ku sugan Dalka Ingiriiska ayaa sheegay in xiriirka dalkaasi iyo Falastiin uu gaaray meel hoose ka dib markii Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson uu ku dhawaaqay in uu ka horjeedo go’aanka Maxkamada Caalamiga ee Dambiyada ay ku barayo in Israel in ay gashay dambiyo dagaal.

Ergada Falastiiniyiinta war qoraal ah oo ay soo dhigeen bartooda internet-ka ayaa lagu cambaareeyay ku hadalada ka soo yeeray madaxda Ingiriiska,waxayna ku tilmaameen mid aad looga xumaado.

“Tallaabadaasi waxay muujineysaa meel hoose oo uu gaarsiisan yahay xiriirka diblomaasiyadeed,arintaasina waxay wiiqaysaa kalsoonida Boqortooyada Ingiriiska ee masraxa caalamiga ah”ayaa lagu yiri qoraalkaasi.

ICC-da ayaa bishii la soo dhaafay baaritaan rasmi ah ku sameysay xadgudubyo la sheegay inay ka dhaceen Daanta Galbeed ee la haysto, Bariga Qudus iyo Marinka Gaza.

Boqolaal Israel ah ayaa halis ugu jira in maxkamad la soo taago,waxaana ku jiraan askar iyo shaqsiyaad sar sare oo siyaasadeed.