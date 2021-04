Ururka Xaldoon oo Baaq ka soo saaray Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya

Ururka Xaldoon, oo ah urur madax bannaan oo bulsho, kana dhisan dalka dibaddiisa, aadna isha ugu hayo arrimaha siyaasadda, bulshada, dhaqanka iyo dhaqaalaha.

Ururka Xaldoon, Waxaa lixajeclo ballaaran ka heysaa Midnimada, wadajirka iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed. Ururka isaga oo ka duulaayo gudashada waajibaadkiisa shaqo, gudanayana kaalinta uga aaddan ka tala bixinta arrimaha murugsan ee ku xeeran Ummaddeenna Soomaaliyeed ayuu soo saarayaa Baaqan ku saabsan Siyaasadda iyo Nabadgelyada iyo dhaqaalaha Dalka.

Ururka Xaldoon, waxa uu soo jeedinayaa qodobada soo socdo:-

– In dalku aanu qaadi karin xilligaan khilaafyada sii socdo oo siyaasadeed, kuwaas oo horseedi kara Gacan ka hadal iyo dib ugu noqosho dagaallo sukeeye oo wiiqaya dedaallada hore u socday.

– In la dhowro dhammaan shuruucda iyo xeerarka lagu heshiiyay, si looga baaqsado in la daadiyo dhiig dambe.

– Waa nasiib darro in golihii shacabka metalayay in ay yiraahdaan muddada ayaan kororsannay, madaxweynahana waa u kordhinnay. Waxa aan su’aal gelinaynaa in uu jiro Hal qodob oo awood u siin karo in qofku isaga is doorto isuna dheereeyo muddada xilheynta oo ku xusan Dastuurka qabyada ah.

– Waxa socda , waxa aan u aragnaa in ay yihiin daa n daansi iyo h urin colaad aan dhammaad laheyn oo dalkaan la geliyo.

– Waxa aan ku talinaynaa in laga noqdo oo waxba kama jiraan laga soo qaado go’aannada aan sharciga waafaqsaneyn oo uu gaaray golaha sharci dejinta.

– Dhinacyada kale Saamilayda iyo Maamul goboleedyada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, waxa aan ugu baaqaynaa in la is xakameeyo, lagana baaqsado wax kastaa oo sii hurin karo xaaladda halka ay joogto.

– Madaxda Dhaqanka Dalka, waxa aan ugu baaqaynaa in la joogo xilligii ay dhexda u xiran lahaayeen gudashada iyo badbaadinta Dalka, Waa in ay u kacaan xallinta dhibaatada Siyaasadeed, Amni iyo dhaqaale ee dalka.

Wabillaahi tawfiiq

Xuseen M.Cabdulle ”WADAAD”

huswadad@hotmail.com