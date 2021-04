HRW:Dawladda Kenya waa inay Ilaalisaa Qaxootiga, Oo Aysan Dadku Dib Ugucelinin Xaaladaha Khatarta Ah.

Xiritaanka Xeryaha Ma Xallin Doonaan Dhibaatada Qaxootiga ee Kenya.

Dowladda Kenya ayaa mar kale soo saartay amar ku-meel-gaadh ah oo ay siisay Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay (UNHCR) si ay u siiso qorshe iyo waqtiga la xirayo xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma. In kasta oo ay dowladdu horay u soo saartay dalabyadan, haddana waqtigeedii ugu dambeeyay wuxuu walaac ku abuuray in ka badan 400,000 oo qof oo isugu jira Soomaali, Koonfurta Suudaan, Koongo, iyo qaxooti kale, kuwaasoo intooda badani weligood weligood aqoon nolosha ka baxsan xeryahaas.

Markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka Dhadhaab sanadkii 2016-kii, waxay cadaadis saa’id ah saartay qaxootiga Soomaalida ah inay iska diiwaangeliyaan lacag dhiirrigelin ah “dib-u-celin ikhtiyaari ah” iyadoo ugu hanjabtay inay faro madhnaan dib ugu celinayso Soomaaliya haddii ay dhaafaan waqtiga loo qabtay.

Sida ay saxafiga Ty McCormick uga sheekeyneyso daabacaadda cusub ee loo yaqaan Beyond Sand and Sea: Qoyska Hal Qoys ee Dalku ugu Waco Gurigiisa, nolosha xeryaha qaxootiga ee Kenya waxay dareemi kartaa sida dabin rajo la’aan ah oo leh xannibaadyo dhaqdhaqaaqa xorta ah, cunno yaraanta, iyo fursadaha waxbarasho ee xaddidan. . In kasta oo buuggu uu diiradda saarayo hal nin oo ka baxsaday Dhadhaab isagoo haysta deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Princeton, haddana waxay caddaynaysaa in dadka badankood ee ku jira xeryaha ay yihiin “maxaabiis joogto ah oo cimrigooda sugaya.”

Laakiin u dirida qoxootiga “guri” inbadan oo aan waligood arkin xal maahan markay xaaladuhu hagaagi waayaan. Sida wariye Moulid Xujali, laftiisuba ah qaxooti soomaali ah oo ku barbaaray Dhadhaab, ayaa dhambaalkii ugu dambeeyay waxa uu ku sheegay, qaar ka mid ah kuwa isdiiwaangaliyay in si iskood ah loogu celiyo dalkooda culeysyo iyo daruufo jira awgood ayaa waxa ay ku dhamaadeen xeryaha ay ku jiraan dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya iyaga oo aan haysan wax agab ah. iyo halka ay xaaladda nabadgelyadu ka khatarsan tahay.

8-dii Abriil, maxkamadda sare ee Kenya waxay amartay in si ku meel gaar ah loo sii joogo waqtiga ugu dambeeya ee dowladda, oo iibsata UNHCR qiyaastii hal bil si ay uga jawaabto. Laakiin iyadoo lagu jiro xiisad siyaasadeed, xaaladaha ka jira Soomaaliya ayaan u muuqan doonin wax kafiican bil kadib wadada.

UNHCR wax dhakhso ah uma hayso in ay bixiso si waafaqsan waajibaadkeeda ilaalinta. Dabcan, qaxooti badan ayaa jeclaan lahaa inay guryahooda aadaan, runtiina meelkasta oo aan ahayn xeryahaan fog, laakiin ku dhawaaqista dhibaatada la xaliyay iyo hanjabaada dadka xamuulka ah xadka xal maahan; waa hab lagu kariyo barokac dheeraad ah iyo rafaad.

Ilaa iyo inta ay xaaladda Soomaaliya ka degayso, Kenya waxay u baahan tahay inay ilaaliso magangelyada oo ay tixgeliso inay u oggolaato qaxootiga waqtiga ugu dambeeya inay dhexgalaan. Waxay ku bilaabi karaan furitaan, xirid la’aan, xeryaha iyo u oggolaanshaha kuwa lagu qasbay inay halkaas ku noolaadaan xorriyad ay ku guuraan. Dhanka kale, dowladaha deeqda bixiya waxay ubaahanyihiin inay bixiyaan taageero maaliyadeed iyo fursado dib udejin ah taasoo rajo yar ku hayn karta dadka ku nool xeryaha.

