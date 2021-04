Imaam Maxamed Yuusuf “Farmaajo ayaa leh Mas’uuliyada fasilkii ku yimid Shirki Arimaha Doorashada..”

Imaamka Beelaha Mudulood Imaam Maxamed Yuusuf ayaa qoraal soo dhigay Bartiisa Facebook, kaasi oo uu ugu hadlaayay arrimaha Doorashooyinka dalka iyo cida hor istaagan in dalka ay ka dhacdo Doorasho.

Imaamka ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu ka dambeeyay fashilkii ku yimid shirkii Madaxda Soomaaliya uu ku dambeeyay Farmaajo,islamarkaana wuxuu sheegay inuusan rabin inay dalka ka dhacdo Doorasho xor ah.

Qoraalka Imaamka ayaa u qornaa sidan:-

Bismilaahi Raxmaani Raxiim

Waxaan Ka Xumahay fashilinta Shirki Arimaha Doorashada Looga Heshiin Lahaa Ee Maalmahan Socday, Waa Niyad Jab Bulshada Somaliyeed Gaar ahaan Dadka Muqdisho Degan Waxay Cadaynayaan in Masuuliyada Fashilkaas Uu Leeyahay Maxamad Farmajo Oo Aan Rabin in Doorasho Xur ah ay Dalka Ka Qabsoonto iskuna Dayayo in sharci daro uu Kursiga Kujoogo Taas Oo Ay Ka Dhalan Karto Kacdoon Shacab Waxaan Marke Ka Digayaa Wadada Qatarta badan Ee Uu Dalka Kuwado Faramjo in Laga Hor istaago Qof Walbana Doorkeeda Ay ka Qaadato sidi dalkaan Looga difaaci Lahaa Kali Talisnimo iyo Xukun Awood Lagu joogo.

Ugu danbeyn Waxaan Umahad Madaxda Puntland State House iyo Jubaland State House H.E Said Abdullahi Deni iyo H.E Ahmed Mohamed Islaam sida ay ugu taagnayeen Difaaca Dowladninada ayna u diideen doorasho Boob ah inuu Qabsado Farmaajo inay ku garab istaagaan Dadka Somaliyeed Abaal ayay idiin Haayaan Garabkiinana Waa Joognaa.



Wabilaaahi Towfiiq

Imaam Maxamed Yuusuf