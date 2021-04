Ascaarta iyo Bisha Ramadaan.=Faallo=

Haddii uu sii socdo kororka Badeeceeyinku waxaa ka dhalanayo in ey Dadku iibsan waayaan, kadibna Ganacsatadu waxa ey waayayaan Faa’iidadii ey filayeen, kadibna waxaa yaraanayo Badeecadii ey Suuqa keeni lahaayeen, taa oo sababee in uu hoos u dhac ku yimaado Dhaligii Canshuurta ee Dowladu ey ka heli leheyd Badeecada.

Codsi.

Anniga oo og in Madawga Yurub ey Shalay 30/3/2021 ey jareen dhamaan dhaqaalihii ey siin jireen Dowlada Somaliya ee lagu kabayay Dhaqaalaha, taasina ey saameyn doonto kharajyada Dowladda, gaar ahaan Mushaaraadka iyo Adeega Guud. Aniga oo tixgalinayo in ey ku adkaanee Dowladdu in ey Amaah ka qaadato Ganacsatada Gudaha iyo Dibadda oo Amaah bixiyayaashu ey ka cabsanayaan haddii Dowlad Xil-gaarsiin ah ey Deyn amaahiyaan, sida ey ka yeeli doonto Dowladda xigto. Haddana, waxaan ka codsanayaa Rugta Ganacsiga Somaliyeed iyo Wasaaradda Maaliyaddu in ey arrintaan Go’aan ka gaaraan, oo si wadajir ah loo helo Qorshe lagu dhimayo kororka Ascaarta Bisha Ramadaan, taa oo si fudud looga hor tagi karo culeyska ku dhacayo Maciishadda Dan yarta.