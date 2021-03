Shirkii Baarlamaanka ee Shalay iyo Runta Xaraar

Kooxdaan waxaa ka muuqdo in ey Dad gaar ah diidan yihiin, eyna door bidayaan in ey helaan Rooti ey cunaan intii ey raadsan lahaayeen Furihii ey naftooda ku xureyn lahaayeen, kuwaa oo ka baqayo kuwa laftoodu Xabsiga kula jiro. ( F.S: 1aad).

2. Kooxda kale oo Taageersan Mucaaradka aan laheyn Qorshe mideeysan. waxa ey rabaan in ey xukunka kala wareegaan Kooxdii Waqtigu ka dhamaaday, Si ey ugu fududaato in Dib loo soo doorto, Saaxiibadooduna ey xilka la wareegaan.

Haddii aad hoos u sii fiiriso Nuxurka hab dhismeedka khilaafka Baarlamaanka, waxaa kuu muuqanayo is baheeysiyo ku sameeysan Qabiil, oo ah hebel waxa uu necebyahay Qabiil aan Aniguna necebahay, sidaa darteed ayaan ku taageeray Hebel iyo Maalintii hebel uu xilka sii hayo anniga waxaa jeebkeeyga ku soo Dhacayo Lacag, sidaa darteed ayaan ku taageerayaa Hebel iyo Qaabaa’il aminsan in ey yihiin Qabiilo yar yar in kasta oo eyna yareeyn, kuwaa oo Rabo in ey taageeraan koox kasta oo ka soo horjeedo Qabiilada ey u arkaan Qabiilada waaweyn.