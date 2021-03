Ciyaaraha Olombigga Tokyo oo daawadayaasha laga mamnuucay.

Gudiga qabanqaabada ciyaaraha Olombigga ayaa mamnuucay in taageerayaal dalka Japan dibadiisa ka yimaadaan si ay u daawadaan ciyaarahaas oo Tokyo ka furmi doona xagaaga sannadkan sababtuna tahay cabsi laga qabo fayraska korona.

Go’aankaas ayaa lagu gaadhay shir maqal iyo muuqaal ah oo ay yeesheen dawladda Japan, xidhiidhka caalamiga ah ee Olombigga iyo duqa magaalada Tokyo.

Dadka tigidho sii goostay ayaa la sheegay in lacagtooda loo celin doono. Waxa kale oo go’aan laga gaadhi doona bisha Abriil in loo ogolaado shacabka Japan in ay ciyaarahaa u daawasho tagi karaan iyo in kale.

Talaabadan ayaa turunturro ku ah mid ka mid ah tartanka ciyaaraha dunida loogu daawashada badan yahay oo markii horena muddo sannad ah dib loogu dhigay safmarka korona awgii.