Jamhuuriyadda Madaxa Banaan ee Baraawe.=Warbixin Dheer=

Qoraalada qaar ayaa qabo in Baraawe la aasaasay Sannadkii 900 ee Miilaadiyada uuna asaasay Aw Cali oo ahaa Qabiilka Dacfarad ee Tunnida. Tunnidda oo ka koobneed 5 Jilib oo kala ahaa: Dacfarad, Dakhtira, Goygali, Hajuwa iyo Waridi.

Waxay lahaayeen Boqortooyadii Tunnida. Waxay Qabiilka kale ee Jiidada kula heshiiyeen in xuduudoodu ay noqoto Labada dhinac ee Wabiga Shabeele iyo in aan cid kale la soo degin, heshiiskaa oo loo yaqiin “Heshiiskii Saddax Saamoodle” oo ahaa in aan lagu arag dhulkaa Raad ka badan Saddax, oo aan loo ogolaan cid aan aheyn Saddax Saamoodle oo ey ula jeedeen Tuni, Jiido iyo Duurjoogta oo kaliya, in kasta oo Qarnigii 10aad ey u ogolaadeen Muslimiintii soo haajirtay sida Xatamiyiinta Yaman, iyo Amaawiyiinta Siiriya arrimo Diineed iyo kuwo Ganacsi dartood.