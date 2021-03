Max’uud Xuseen Gudbaaye “Xildhibaan Mahad Salaad iiga Jawaab Su’aalahaan adigu…”

Gudoomiyihii hore ee DegmadaBalcad Max’uud Xuseen Gudbaaye ayaa bartiia Facebook soo dhigayDhowr -Su’aalood oo ku waeydiinaayo wuxuu isagu difaacayo, iyo wuxuu isagu mucaaradsan yahay, wuxuuna Qoraalkiisa u qornaa sidan:



Asc dhamaan umada soomaaliyeed waxaan rabay in aan xildhibaan keyga mahad salaad weey diiyo dhowr qodob oo aan is lahaa weey mudan tahay in aad weeydiiso xildhibaankaaga qaaliga ah

Xildhibaan waxaan ku weeydinayaa:-

1) adiga ma waxaad tahay musharax madaxweeyne?

Mise waxaad rabtaa in uu madaxweyne hore xasan shiikh uu noqdo madaxweyne kadibna uu wasiir kaadhigo?

2) mudane 8 sano ayaad xildhibaan inoo aheeyd malaga yaabaa in aad fursad siiso mudane kale oo jufadaad ah si uu u badalo wixii aad soo qaladay.?

3) mudane malagu dhihi karaa xildhibaan ka 4 tii sano ee danbe dalka waxba uma qaban waxuu ahaa mucaarad wax dumiya?

4) ma jecelaan laheed sidii aad ula talin jirtay madaxweyne hore xasan shiikh in loola taliyo madaxda hada jirto?

5) mudane ma u sheegi kartaa umada soomaaliyeed qodob tastuuri ah ee qoraaya markuu dhamaado muda xileedka baarlamaanka Jf Soomaaliya misana uu dhamaado muda xileedka madaxweyne lana diido hadalka ra,iisul wasaaraha cida sii haayneyso?

6) mudane tastuurka maxuu ka qabaa hadii aay dhamaato muda xiledka dowlada in aan uruursado ciidamo kadibna aan xilku raadiyo?

7) mudane waxaad teray waxaan dhahnay hadii aanu nahay mucaarad xilka halaga qaado taliyaha milatariga iyo taliyaha Booliiska iyo taliyaha NISA . Ayagoon dalka Dinbi kagalin ama aan lagu soo eedeen Xilgudasho la,aan oo aaney maxkamadi xukun Ku ridin soow noqon meeyso dalka cadaw Gacanta haloo giliyo.

8) umada soomaaliyeed waxeey is Weydiineysaa yaa ah saamileey siyaasadeed Ma waxaa ah umada soomaaliyeed mise qolo Gaar ah?

Su aasha sideedaad ee qoraalkaan u danbeeyso waxeey u furantahay umada soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo aay joogaan

Mahadsanidiin