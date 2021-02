Maxay tahay hawsha guddiga ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya?

Qodobbada kale ee ay ku heshiiyeen labada dhinac waxaa ka mid ahaa in maanta oo Jimce ah la baajiyo mudaharaad lagu waday in ay mar kale qabtaan hoggaamiyeyaasha kasoo hor jeeda xukuumadda.

“Guddigaas wuxuu soo baadhayaa in la ogaado waxyaabaha meesha ka dhacay; maxay ahaayeen? yaa sameeyay? maxay dhibaato geysteen? Dhacdadaas mid aan wanaagsaneyn bay ahayd, marka maadaama ay wax dhaceen, lana canbaareeyay oo dowladdu ay ka xun tahay waxay arrintu noqotay in la baadho cidda lahayd mas’uuliyadda waxa dhacay<” ayuu yidhi wasiir ku xigeenka.

Wuxuu sidoo kale sheegay in guddigan baadhitaankooda kaddib la ogaan doono tallaabooyinka ugu dambeeya ee la qaadi karo, inkastoo aysan jirin muddo la ogyahay in ay howshooda kusoo gabagabeeyaan.

“Sida ku cad bayaankii kasoo baxay shirka, dastuurkuna uu dhigayo, mudaharaadka waa xuquuq dastuuri ah oo ku cad qodobka 20-aad ee dastuurka oo dadka muwaadiniinta ah iyaga oo dhowraya sharciga iyo degenaanshaha ay xaq u leeyihiin in ay mudaharaad sameeyaan. Musharraxiintu iyaga ayaa dalbaday inay sameeyaan mudaharaadka, maadaama uu wali u taagan yahay ayna doonayaan in ay cabashadooda kusoo gudbiyaan, dowladda mas’uuliyadda saaran waa inay u fududeyso, marka iyaga ayey tahay in la weydiiyo waxa ay rabaan in ay kusoo bandhigaan,” ayuu yidhi Alcaddaalah.