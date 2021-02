Wax ma tare Hogaamiye ah waa ku badan yahay Dunida. Mr. Tomas chamorro, Buugiisa la yiraa: ( Why do so many incompetent Men become leaders? and how to fix it). oo ah ” waa maxaay Sababta wax ma tarayaal badani ey u noqdaan Hogaamiyayaal? Iyo Sidee lagu sixi karaa”