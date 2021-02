Muxuu Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ka yiri xaaladda Soomaaliya?

Go’aankan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa soo baxay saacado uun kaddib markii maadxweyne Farmaajo uu soo jeediyay in 15-ka bishan shir kale lagu qabto magaalada Garoowe, shirkaasi oo uu sheegay in uu dhammaystir u noqonayo heshiiskii doorashooyinka ee 17-Sebteembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho.

Muddada xil-heynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8-dii bishan Febraayo. Mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladduse waxay sheegtay in madaxweynahu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub.

In kastoo madaxweyne Farmaajo uu soo jeediyay in shirka cusub lagu qabto Garoowe, haddana maamulka Puntland ayaa dhankiisa sheegay in uu ku talinayo in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho isla markaana ay ka soo qeybgalaan “saamileyda siyaasadeed iyo beesha caalamka.”