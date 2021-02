Maxaa dhici kara berrito marka uu dhammaado muddo xileedka Farmaajo, hadda ka horse ma dhacday?

Shirka natiijo la’aanta ku soo dhammaaday ee Dhuusamareeb ayaa u jedadiisu ahayd in laga heshiiya khilaaf hareeyay fulintii heshiiskii September ee ay dhinacayadu ku heshiiyeen in la qabto doorasho dadban ka hor inta uusan muddo xileedka madaxweynaha dhammaanin.

Horay ayuu Madaxweyne Farmaajo u sheegay in aanu dooneyn in uu waqtiga dheeraysto.

“Waqti kororsi ama muddo ku darsasho runtii wax wanaagsan ma aha. Qof walba oo la doortay, hadduu yahay maamul goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka waqtiga uu ugu egyahay ma dooneyno in hal maalin loogu daro, maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro, waxay noqoneysaa xarig furtay, haddii qof loogu daro wax celin kara malaha. Sidaas darteed ma aha wax qof loogu dan leeyahay laakiin waa in ay xeer noo noqoto,” ayuu Farmaajo ka yidhi khudbad uu qaranka u jeediyay.

Golaha musharraxiinta mucaaradka ah ayaa ka digay in xukuumadda federaalka ay sameysato muddo kororsi, taasoo ay marar badanna ku celceliyeen in aysan aqbali doonin.

Hoggaamiyayaasha mucaaradka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la yeesho kullan ballaaran oo dhinacyadu u dhan yihiin oo looga arrinsado xilliga kala guurka haddii uu fashilmo shirka Dhusamreeb muddo xileedka madaweynuhuna dhammaado

Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in dhankooda “aysan aqbali doonin wax muddo kororsi ah, tallaabo kasta oo la qaadayana in ay ahaato mid ku timaada wadatashi iyo wada oggol, oo ah heshiis siyaasadeed.”

Waxay u muqataaa in shirka fashilmay ee Dhuusamareeb uu ahaay rajada kaliga a ee xalka lagu heli lahaa ka hor inta uusan dhammaanin muddo xileedka madaxweynaha, waxyna u muuqataa in taasi ay hadda meesha ka baxday.

“Anigu waxaan ku talin lahaa, baarlamaanku hadduu sii joogayo in saddex bilood lagu daro waqtiga dowladda, saddexdaas bilood madaxweynaha qudhiisa in loo daayo inuu messha sii joogo, laakiin shuruud lagu xidho aan laga baxsan karin – oo ah in bisha koowaad lagu doorto Aqalka Sare, bisha labaad in lagu doorto Aqalka Hoose, bisha saddexaad dhexdeedana madaxweynaha lagu doorto,” ayuu yidhi Barfasoor Samatar.